Alternativas a PowerPoint para adaptarse al siglo XXI

Igual que escuchar “Usain Bolt” evoca fuerza, potencia, garra y agresividad, “PowerPoint” evoca a Tamagotchi, Discman, 'Salvados por la Campana' y 'Terminator' en cartelera: es cosa de otra época. Así que ahí van algunas alternativas recientes, potentes, interesantes y en muchos casos gratuitas, más allá de algunas que ya mencionamos en su día como Voice, de Adobe, o Haiku Deck.

Un anticipo: no está Prezi porque envejeció mucho peor que PowerPoint a tenor del aumento en las ventas de Biodramina en la misma medida que Prezi se popularizaba. Porque no, lo de las presentaciones dando giros, piruetas y demás efectos ópticos no suma, resta.

Sway

Es el sustituto natural de PowerPoint, por aquello de no alejarnos de Microsoft, que tiene a la postre el sistema operativo de escritorio más usado del mundo. Su creación estuvo marcada desde el primer momento por el objetivo de simplificar el proceso de crear presentaciones y adaptarlas a los tiempos que corren.

Por eso permite insertar vídeos de YouTube, clips de sonido de SoundCloud y más recursos. Está disponible en la Microsoft Store y en la App Store.

Powtoon

Es algo más efectista y al mismo tiempo quizá más infantil o informal, ya que se basa en la creación de presentaciones mediante caricaturas animadas, que hacen que se pase de un enfoque más estático, como las diapositivas originales, a algo que se acerca más al vídeo.

El servicio está completamente online, ahí va un ejemplo de uso.

Emaze

Basa su diferenciación y punto clave en la cantidad de buenas plantillas que tiene para realizar presentaciones, y además las tiene agrupadas en base a géneros: ciencia, noticias, infografías, marketing, galerías de imágenes...

Además, añade un componente social a la hora de compartir los resultados. Como Powtoon, también es una herramienta online.

Pixxa

Es otra herramienta para quien maneja la simplicidad y el minimalismo como formas de vida, aunque también para quien trabaja desde iPad, ya que su aplicación sólo funciona con él desde la App Store (y en el iPhone, aunque se pierde la comodidad).

Como Emaze, pone a disposición multitud de plantillas de buena calidad. Su vídeo de demostración está algo desactualizado, pero junto a las capturas de la App Store permite hacerse una idea.

Slid.es

También destaca por su simplicidad y sus diseños elegantes. Lo bueno: tiene un plan gratuito y una interfaz preciosa. Lo ¿malo?: para avanzar ligeramente (presentaciones privadas, por ejemplo) ya toca pasar por caja.

Es algo totalmente razonable, por otro lado, ya que tiene varios servicios y características extra asociados. Se utiliza también vía web.