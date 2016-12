Amazon quiere que tu vecino sea tu repartidor

Amazon quiere ampliar los tentáculos de sus sistemas de entrega e ir más allá de las empresas de mensajería o puntos de reparto. Ahora quiere que cualquier persona de a pie pueda convertirse en repartidor suyo. Obviamente con una recompensa monetaria.

El plan más futurista de la compañía de Jeff Bezos al respecto consistía en utilizar drones para gestionar algunos envíos en media hora, pero ahora parece que también quieren apostar por la cercanía (y los humanos). Y lo haría creando un pequeño ejército de repartidores que irían a los puntos de recogida habituales para luego dejar los paquetes en sus destinos finales. La experiencia piloto comenzaría, en principio, en EEUU.

Este plan interno de Amazon ha sido desvelado por el 'Wall Street Journal' y se gestionaría a través de una aplicación interna que se llama, según el diario, 'On my way'.

La idea parece inspirada en varias 'startups' que utilizan un equipo de voluntarios que entregan paquetes en varias ciudades. Por ejemplo, Shyp opera en varias ciudades estadounidenses y promete entregar pequeños paquetes en tiempo récord. Bringhand, en cambio, quiere aprovechar los trayectos en coche de la gente para que realicen algún envío.

Pero el caso de Amazon puede cabrear a las empresas de transporte, una las principales interesadas en su negocio, al mismo tiempo que el principal quebradero de cabeza del gigante a la hora de abaratar costes. Sobre todo cuando ve que surgen alternativas que hacen entregas en menos tiempo a un precio algo menor que las opciones habituales (como ).

Además, hay que considerar otros contras de la entrega por parte de particulares, como la prevención de los robos y la responsabilidad por los posibles daños realizados en el transporte. Hay que tener en cuenta que el plan incluye un transportista que deje el paquete en un punto de recogida y una persona que lo recoja y lo deje en la dirección de envío. Bueno, también hay que valorar si quieres que un extraño cotillee los regalos que vas a hacer a tu pareja o tus padres.

De todas formas hay que considerar esta opción como una más entre los planes de Jeff Bezos para aligerar el gasto en transporte y hacer más rápidas las entregas. Ya hay acuerdos en varios países para hacer entregas los domingos o también está la gratuidad para el envío de productos pequeños, independientemente de tener una suscripción 'premium'.

Según el diario estadounidense, la posibilidad de que tú puedas ser el siguiente dron andante de Amazon puede deberse también a que los planes de hacer repartos vía Uber no han cuajado. Y, a pesar de los obstáculos, no suena nada mal. ¿Quién no quiere ganarse un dinero extra y, a la vez, ser un buen samaritano con el prójimo?