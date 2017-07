Amazon y WhatsApp suspenden (otra vez) en privacidad

Unas “prácticas decepcionantes”, así define un informe la actitud de Amazon y WhatsApp con sus políticas de privacidad.

La Electronic Frontier Foundation (EFF) es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que, entre otras cosas, vela por los derechos de los usuarios online frente a las grandes corporaciones tecnológicas y de telecomunicaciones a nivel global.

En su séptimo informe anual, en el que analiza a 26 compañías, valora el compromiso de estas en cinco categorías: buenas prácticas de la industria, política de privacidad, tratos gubernamentales, promesas de no vender datos a terceros y resistencia a los requerimientos de la National Security Letter (NSL).

Amazon y WhatsApp no salen bien parados porque sólo cuentan con dos de las cinco estrellas que se pueden conseguir. El problema, según la EFF, es que no tienen políticas públicas en la notificación de solicitudes por parte de las autoridades, además de no ayudar en actuar contra la NSL, que puede desplegar solicitudes de datos de usuarios sin necesidad de petición judicial.

“Ambas compañías tienen buenas prácticas en publicación de informes de transparencia, pero tienen que mejorar mucho en otros aspectos”, afirman desde la organización.

El informe aplaude que todas las empresas hayan mejorado en los últimos años y elogia que 21 de las 26 hayan intentado cambiar leyes polémicas como la que propició el espionaje masivo de la NSA.

Entre las que cumplen con todos los requerimientos destacan Adobe, Pinterest, Wordpress, Dropbox y Uber. A otros grandes como Google, Microsoft, Yahoo, Facebook LinkedIn o Apple les falta una estrella de las cinco que se otorgan, justamente la referida a la NSL.

Y es que, según la asociación que ha hecho el informe, deberían tener una política de exigir una revisión judicial ante cualquier requerimiento que venga gracias a la ley evitando la orden de un juez.

Peor parados, con 3 estrellas sobre 5, aparecen Snapchat y Twitter. Además de faltarle el último punto, que sólo cumplen 12 de las 26 empresas, tampoco informan a los usuarios sobre las solicitudes de datos por parte de las autoridades.

Tumblr, por su parte, tiene el fallo de que no se pronuncia en lo de ceder datos de los usuarios a terceros, algo que tampoco cumple Airbnb. Consulta la lista entera en este enlace.