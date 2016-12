25 años de Linux, el sistema operativo del pingüino que defiende el software libre

La historia comienza en Finlandia, en 1991, cuando un jovencísimo estudiante de Ciencias Computacionales de la Universidad de Helsinki llamado Linus Torvalds, que por entonces tenía 21 años y ya llevaba varios programando en C, comenzó a aplicar todo lo aprendido hasta la fecha.

Así, el 25 de agosto de 1991, Torvalds escribió un mensaje al grupo de noticias para los seguidores de Minix, el entorno de desarrollo que utilizó para la creación de Linux. Era éste:

---

"Hola a todos aquellos que usan Minix. Estoy haciendo un sistema operativo libre (solamente como hobby, no será grande ni profesional como el GNU) para clones 386(486) AT. Este ha estado gestándose desde abril, y comienza a estar listo. Me gustaría recibir cualquier comentario sobre las cosas que gustan o disgustan en Minix, ya que mi sistema operativo se le parece ligeramente (la misma disposición del sistema de archivos, entre otras cosas).

Actualmente he portado bash(1.08) y gcc(1.40), y todo parece funcionar. Esto implica que conseguiré algo práctico dentro de unos meses, y me gustaría saber qué características quiere la mayoría de la gente. Cualquier sugerencia es bienvenida, pero no prometo que las pondré en práctica :-)

Linus Benedict Torvalds (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PD. Sí – es libre de cualquier código de Minix, y tiene un sistema de archivos multi-hilo. NO es portable (usa 386 una conmutación de tarea etc.), y probablemente nunca será soportada por nada más que los discos duros AT, porque es todo lo que tengo :-( ".

---

Tras de 25 años, rozamos el hartazgo de escuchar constantemente las bromas y parodias en torno al “año de Linux en el escritorio” que nunca llega, con mucha más insistencia que los comentarios reales sobre su evolución.

Lo cierto es que eso realmente no importa. 25 años después, Linux ha trascendido al sistema operativo e implica, ante todo, defensa del software libre y sentido de la comunidad a unos niveles que difícilmente pueden aspirar plataformas y sistemas con muchas más instalaciones domésticas y profesionales que Linux.

Y por supuesto, a su favor juega el poder de Android, el sistema operativo más usado del mundo, cuyo núcleo es Linux.

No se parece a distribuciones de Linux como Ubuntu o Debian al no ser GNU/Linux, pero por supuesto que tiene en Linux a su raíz.

La única diferencia respecto a ellos es que las capas que tiene sobre él, con los diferentes paquetes de software, obedecen a otro tipo de necesidades pensadas para usuarios de smartphones y tablets, junto a los intereses de Google a la hora de promocionarlo durante sus ocho años de vida.

Un cuarto de siglo después, Linux, a su manera, ha triunfado.