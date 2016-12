Apple actualizará la diversidad racial de los emoticonos

Apple ha confirmado que trabaja para actualizar los emoticonos de los iPhone, con el fin de que estos reflejen la diverisdad de razas que existen en el mundo. Así lo ha dicho la vicepresidenta de Comunicación de la compañía, Katie Cotton, a un bloguero de la MTV que escribió a Tim Cook, consejero delegado de Apple, interesándose por este asunto.

“Tim me reenvió tu correo. Estamos de acuerdo contigo. Nuestros Emoji están basados en Unicode, que es necesario para que se visualicen adecuadamente en diversas plataformas [...]. Estamos trabajando con Unicode Consortium para actualizar el patrón”, ha expresado Cotton en un correo electrónico.

Todavía se desconoce la fecha en la que esta “diversidad” se haría realidad. Este anuncio llega después de la campaña que estrellas como la cantante Miley Cyrus o el actor Tahj Monry han promovido en internet para actualizar los emoticonos.

RT if you think there needs to be an #emojiethnicityupdate