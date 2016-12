Apple y U2 trabajan en un proyecto secreto "para salvar la industria de la música"

"Los nuevos U2. La veterana banda de rock afronta el futuro". Con ese titular, la revista Time presenta en su próximo número una entrevista con el grupo de música liderado por el carismático Bono. En ella, la banda irlandesa cuenta que se encuentra trabajando en un proyecto secreto para "salvar la industria de la música".

Después del polémico lanzamiento de su último disco, que se "coló" de forma gratuita en millones de dispositivos, los irlandeses continúan su alianza con la compañía de Cupertino para buscar juntos un nuevo modelo de negocio con el que la música pueda afrontar las dificultades por las que atraviesa.

En la entrevista, que verá la luz en el número del 29 de septiembre, Bono asegura estar creando junto a Apple un formato de música digital que resulte irresistible para los fans, que comprarán así discos y canciones.

La intención de la banda con este proyecto no es solo que su grupo siga haciendo dinero con su música, sino que lo puedan hacer artistas que no tienen tanto alcance internacional y que no hacen giras mundiales. Además, en la entrevista defienden que los artistas deben cobrar por lo que hacen, recordando que los compositores "no hacen giras".