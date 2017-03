Así funciona reCaptcha, el nuevo escudo invisible de Google frente a los bots maliciosos

Seguramente hayas rellenado un montón de formularios registrándote como nuevo usuario en la web o enviando un comentario a un foro o web. La gran mayoría te obliga a rellenar un 'captcha' descifrando un cuadro de mezcla de palabras y números, preguntándote quién fue la fundadora de UPyD o, simplemente, obligándote a hacer un click en una parte de la pantalla.

A partir de ahora vas a empezar a ver menos estos modos de diferenciar a las personas de los robots de spam, no porque vayan a desaparecer, sino porque Google los está convirtiendo en un trámite invisible.

Lo cierto es que cada vez estos pasos eran más sencillos, con ejemplos en los que bastaba una simple casilla de verificación en la que pone “No soy un robot”, pero la nueva versión de reCAPTCHA es más simple, ya que no utiliza ninguna pregunta y funciona en segundo plano.

¿Cómo lo hace? Pues Google no ha querido dar muchos detalles, pero afirma que usa una “combinación de aprendizaje automático y de análisis de riesgo avanzado que se adapta a las posibles amenazas”. En este caso particular se podría hasta agradecer la poca transparencia de la compañía, no fuera que los bots hicieran su agosto conociendo los secretos.

Los de Mountain View han usado hasta ahora estos requerimientos de seguridad en formularios o incluso en algunas vistas de Street View (pidiendo que escribas el número de dirección que aparece en la imagen). Ahora detectará los hábitos del usuario sin que haya necesidad de una interacción, aunque eso no implica que no te vayas a encontrar uno de estos rompecabezas si los algoritmos de Google lo ven necesario (si tus patrones de navegación son, de alguna manera, sospechosos).

Antes de llegar a este último punto la tecnología reCAPTCHA analizará la dirección IP y los movimientos de ratón para determinar si el que navega es un ser humano. Esto lo hará antes, durante y después de la interacción. “Ahora puedes terminar lo que estabas haciendo de forma más rápida”, aseguran desde la compañía.

Esto implica, de facto, un golpe definitivo para uno de los clásicos más viejunos de internet. Aunque la compañía va a recibir menos información de los usuarios, seguramente los datos invisibles que obtenga por el camino van a ser un buen recambio para la compañía.