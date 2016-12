Bang with friends: ten sexo (o inténtalo) con tus amigos de Facebook

Siempre se ha dicho que los negocios que mejor van son los que cogen algo que funciona en la vida cotidiana y lo llevan a internet. De este modo, ya podemos comprar por internet, hablar por internet, jugar a juegos online... Pero, ¿qué pasa con el sexo? ¿Qué pasa con una de las actividades offline por excelencia y uno de los mayores intereses de casi cualquier persona? Pues que, evidentemente, también se ha trasladado a internet. Sólo hay que ver que el negocio del porno, yendo al extremo, ha sido el que más dinero ha movido en el sector.

La Red dispone de un número de portales casi infinito de webcams, al mismo tiempo que van surgiendo nuevas páginas de contactos que van tirando de imaginación para llegar a ser la preferida de los usuarios. Y en este contexto, hay una que ha sabido captar muy bien la atención de todos.

Se trata de Bang with friends, una web que permite establecer contactos sexuales entre amigos de Facebook con un método, cuando menos, atractivo: si eres usuario de Bang with friends, basta con seleccionar entre tus contactos de Facebook a aquellas personas con las que no te importaría nada tener sexo de forma ocasional. Si entre las personas que has seleccionado hay alguna que también te ha marcado a ti, la aplicación os avisará a ambos de forma discreta. A partir de ahí, ya es cosa vuestra.

Si los contactos seleccionados no te han marcado a ti como posible compañero sexual no pasa nada, ya que nunca sabrán que los marcaste. Una apuesta en la que, en principio no hay nada que perder.

¿Quieres saber qué contactos lo usan?

Sin embargo, hay un pequeño agujero abierto a la curiosidad. Como toda aplicación que corre sobre Facebook, Bang with friends deja un pequeño rastro de qué personas están registradas en su aplicación. ¿Quieres saber qué contactos tuyos lo están usando ahora mismo? Basta con pinchar aquí.

Si la estás usando pero te incomoda que se pueda saber, basta con que accedas a las opciones de tu perfil y las configures para que nadie pueda ver que las estás usando. De lo contrario, esperemos que el 'enlace chivato' no llegue a manos de quien no debería saber que estás recurriendo a esta llamativa forma de encontrar posibles contactos sexuales.