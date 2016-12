Basta de diagnósticos alarmistas: Google te ayudará cuando busques síntomas

Usamos Google para todo. Si necesitas saber dónde está una calle, lo buscas; si quieres saber cuándo empezó la Primera Guerra Mundial, lo buscas; si el coche te chirría al frenar también lo buscas. Y si te duele el estómago de una forma extraña también preguntas a Google para tranquilizarte.. pero suele ocurrir todo lo contrario.

Cuando se busca algún síntoma médico basta pinchar en un par de resultados y navegar durante diez minutos para convencerte de que te queda poco de vida. Y es que los resultados que ofrece el buscador no siempre se corresponden con lo que busca el usuario y la información que alerta del mayor peligro suele ser bastante popular.

De ahí que Google se haya propuesto establecer un sistema para ofrecer información médica rigurosa cuando el usuario busque unos síntomas. Se trata de evitar alarmismos, ya que el 1% de las búsquedas son de salud.

No es la primera vez que Google mira hacia el campo médico: en su momento ya lanzó un servicio para resolver dudas médicas (ya cerrado), así como Baseline Project, dedicado a la salud personal.

Con esta experiencia bajo el brazo la compañía ha emprendido una nueva iniciativa. Ha reunido información aportada y revisada por médicos, así como por expertos de la Harvard Medical School y de la veterana Mayo Clinic, con el fin de añadir estos datos a su Knowledge Graph (la herramienta que usa para mejorar su buscador).

Como siempre, Google empieza las nuevas funcionalidades en su ‘lengua materna’ y después las extiende a otros idiomas. Ahora si buscas ‘headache on one side’ (dolor de cabeza en un lado) aparece al principio de los resultados de búsqueda una descripción sobre cómo se manifiesta habitualmente este tipo de dolencia y, en un breve texto, se pueden leer los síntomas asociados y otras aclaraciones.

Este texto lo coloca Google en un lugar privilegiado de sus resultados de búsqueda, y lo hace de la misma forma que cuando buscas un personaje histórico aparece una tarjeta con un extracto de la entrada de Wikipedia y sus datos más importantes, todos ellos sacados de la enciclopedia online, que Google considera una fuente de información fiable en esa temática.

En este caso el extracto pertenece a una página de la Universidad de Harvard, donde describen exhaustivamente los síntomas del dolor de cabeza en un lado, hablan de causas, de posibles tratamientos y de formas de prevenirlos. Se trata de una información completa y a todas luces bastante fiable (en este caso el artículo médico se publicó en 2009 y la última actualización es reciente, de septiembre de 2015).

El camino elegido por Google para obtener un extracto fiable parece acertado, pero la dificultad en el campo médico es mayor que en otros servicios adicionales que ofrece el buscador. Y es que la información sobre un personaje notorio, un hecho histórico o un lugar se pueden sacar de Wikipedia, pero la descripción de unos síntomas médicos no se puede obtener siempre del mismo portal. De ahí que Google haya tenido que hacer un trabajo previo para determinar qué fuentes son fiables y cuáles no.

Eso sí, en el caso de ‘headache on one side’, lo segundo que ve el usuario es el extracto procedente de la página de la Universidad de Harvard... pero lo primero es un anuncio y no es precisamente tranquilizador. El texto de este resultado pagado dice ‘Síntomas de cáncer de cerebro - ¿Crees que podrías tener cáncer de cerebro?’.

Anuncios aparte, Google recuerda que lo que ofrece es solo información y que para obtener consejo médico es necesario acudir a una consulta con un doctor. Por el momento solo hay una serie de síntomas que se muestren de esta manera, pero con el tiempo el buscador quiere cubrir otros y extender la funcionalidad a otros idiomas.