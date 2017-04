Cada robot hará que seis personas se queden sin trabajo

El vídeo de Jeff Bezos, dueño de Amazon, subido como Koji Kabuto en un robot gigante del tamaño de Mazinger Z dio la vuelta al mundo. El robot no es una tecnología civil, sino una posible arma militar creada por una empresa coreana. Su creador es un diseñador 3D de cine y videojuegos que trabaja para productoras como Dreamworks ('Gosht in the Sell') o LucasFilms ('Star Wars') y en proyectos como 'Terminator' o 'Robocop'.