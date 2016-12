Cinco mitos sobre los hackers que deberías ir enterrando

Si no eres demasiado cercano al mundo informático, ¿qué dirías que es un hacker? O, mejor dicho, ¿qué crees que te han contado sobre ser un hacker?

Porque la versión de Hollywood ya la conocemos todos: el hacker es el jovencito con sudadera negra, capucha, pasamontañas (hackear siempre implica pasar calor) y que teclea durante horas en la oscuridad de una habitación (también implica mucha soledad y, a la larga, algo de ceguera transitoria).

Sin embargo, ya va siendo hora de que te quites encima alguno de esos mitos, y hoy nos hemos propuesto ayudarte en dicha tarea.

1. Los hackers sólo buscan el mal

Los hackers sólo buscan el mal absoluto, esté donde esté y sea del tipo que sea: asaltar un banco, boicotear el sistema de seguridad de un gobierno, robarte la contraseña para ver la cantidad de sandeces que tienes en el correo...

Sin embargo, si nos atenemos al concepto puramente filosófico, en realidad un hacker no tiene por qué ser nada de eso. De hecho, el hacker medio (si es que podemos llamarlo así) te hablará más bien del denominado 'vandalismo preventivo', es decir, aquellas acciones en las que un individuo se cuela durante un tiempo en una web, programa o base de datos para avisar a su dueño de lo fácil que es entrar ahí e incluso, quizá, sugerirle cómo mejorar la protección.

Si otros van más allá de eso, no nos hacemos responsables. Y el movimiento hacker tampoco.

2. Viven de cometer delitos

A ver, a ver, tranquilos, no saquemos conclusiones precipitadas. Una cosa es que alguna vez hayamos visto detenidos a auténticos cibercriminales que viven de llevarse lo ajeno o de extorsionar a sus dueños... y otra es que un hacker medio viva de hacer el mal.

Lo cierto es que una salida profesional bastante buena (o al menos un buen entretenimiento) para un buen hacker es encontrar fallos de seguridad en las grandes redes sociales o compañías tecnológicas del mundo. Y es que hace tiempo que este tipo de empresas recompensan a los que consigan hackearlas, con lo que, en este caso, encontrar fallos de seguridad puede ser legal y también rentable.

3. Viven fuera de la sociedad

Volvemos al mito del piso a oscuras, la habitación llena de bolsas de Doritos y la supervivencia al filo de la sociedad. Pues no, oiga.

En realidad, muchos de los miembros de varios colectivos hackers (o de colectivos que debaten sobre seguridad informática) trabajan en grandes compañías. ¿Haciendo qué? Pues precisamente eso: vigilando la seguridad informática de esas gigantescas empresas.

4. Boicotean a famosos

Seguro que lo has visto muchas veces: un famoso (por lo general un político) comete un desliz tremendo en su Twitter, o dice lo que no debe, o cuelga una foto privada... ¿La razón que da? “Alguien me ha hackeado la cuenta”. Seguramente la excusa más productiva de la historia (después de "mi perro se ha comido los deberes").

No decimos que no pueda ser cierto, pero estamos convencidos de que, en caso de que seas capaz de romper ciertos filtros de seguridad, se te ocurren cosas mucho más divertidas que hackearle el Twitter a un político, ¿verdad?

5. Te miran por tu webcam

Otra frase recurrente: “Tapa tu webcam con una pegatina, porque te pueden estar espiando”. Vale, reconocemos que está quizá pueda llevar parte de razón, sobre todo si navegas en Tor, pero, por lo general, no cabe preocuparse.

En serio, piénsalo un segundo: si un tipo tiene todo el poder para acceder a tu ordenador, ¿qué crees que le interesará más, ver cómo cenas... o encontrar tu tarjeta de crédito en las compras que has hecho en internet?