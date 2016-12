Ciberextorsión con consecuencias dramáticas: ¿Qué más se puede hacer para erradicarla?

En todas mis exposiciones públicas y no públicas hago el mismo comentario: tenemos un serio problema con el cibercrimen. Como cualquier otro problema, se puede ignorar hasta que llega un momento en que las consecuencias que generan los conflictos mal o no resueltos empiezan a aflorar como la basura que rebosa de una alcantarilla y acaban siendo más dañinos.

Foto: CBC News

De la suplantación de identidad a la extorsión, cibercriminales sin escrúpulos

Muchos informes de empresas de ciberseguridad, instituciones policiales internacionales, como EUROPOL e INTERPOL, y nuestra propia experiencia policial advierten que la cibercriminalidad ya no programa sus ataques de forma individualizada, busca vulnerabilidades por probar (algunos hay), utilizan datos personales para suplantarte por fastidiar (que los hay) o se arriesgan a un skimming (duplicado de tarjeta de crédito) desde el terminal de un restaurante.

Ahora retan a sus víctimas y buscan hacer el mayor daño y sufrimiento personal posible. La Policía está acostumbrada a sus perfiles y a su forma de actuar, el usuario no. Si recibís una amenaza, sois acosados, extorsionados o veis cómo la pantalla de vuestro ordenador se bloquea, entraréis en pánico (no es para menos). Lo primero que se siente, la mayoría de las veces, es vergüenza y sentimiento de culpabilidad ¿Por qué utilicé este servicio o esta web para ligar? ¿Por qué me creí las lisonjas de esta tía en Facebook? ¿Por qué me creé cuentas en redes sociales? ¿Por qué me desnudaría delante de aquella persona? ¿Qué necesidad tenía yo de esto?

Ya es tarde. Mientras te lamentas, tienes a un cibercriminal exigiéndote dinero por la no divulgación de tus datos personales, un vídeo o unas fotos de contenido sexual. Si no pagas, te arruinan la vida o el negocio, no hay elección, ni tiempo. Hay víctimas de todas las edades, procedencias y profesiones.

La información personal es su caramelo

En la sextorsion o en casos como el robo de datos personales de Ashley Madison, los cibercriminales recurren a las páginas de citas o a las empresas donde la información alojada es muy sensible o de carácter muy personal y/o económico.

Foto: Antena3 Noticias

Lo tienen todo estudiado, no creas. Saben que es muy difícil que acudas a denunciar porque el simple hecho de que se conozca el suceso en tu entorno podría arruinarte la vida, la de tu familia o todos los clientes dejarían de confiar en la seguridad de tu empresa.

Estas tragedias a las que muchos no les dan la importancia son responsabilidad de todos. Primero, son responsabilidad del usuario, que se cree que en el mundo virtual es todo es posible. No debes olvidar que, en la mayoría de casos, no le ves la cara a tu interlocutor.

Aquél que te envía documentación, esa foto inanimada que te sigue en Twitter, esos cientos de miles de premios o bulos por whatsapp o quien dice haberse enamorado de ti en 5 minutos. Mentira, mentira y mentira ¿Ocurre en el mundo físico? En el virtual tampoco, siento decepcionarte. Aun así, si eres víctima de un delito, denúncialo. No estás sol@ y tod@s podemos ser engañados.

Foto: Antena3 Noticias

Responsabilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su lucha diaria contra esta lacra asquerosa que se aprovecha de la ignorancia, la poca cultura virtual y la confianza del usuario. Cada día, aunque no se vea, en un cansado y silente esfuerzo, trabajamos duramente dentro y fuera de nuestras fronteras para coordinar esfuerzos con otras policías de otros países donde tienen también víctimas de los mismos hechos y a seguir a los cibercriminales allí donde estén.

Responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet, páginas web, foros, redes sociales y otras aplicaciones web que no colaboran con el usuario ni con la policía en tiempo y forma debida para evitar este tipo de acontecimientos. Por mucho que quieran vender su implicación en estos asuntos, mantener equipos de respuesta para estar al día en peticiones de colaboración policiales y judiciales y de todas los reportes ciudadanos cuesta mucho dinero y ellos son empresas cuyo objeto es ganar dinero, no invertirlo en lo que no genera ¿Qué tal si, como se le hizo a Ask FM, se retirara la publicidad a todos aquellos proveedores que no colaboren para la investigación de este tipo de hechos?

Foto: La Sexta Noticias

Responsabilidad de la empresa privada que no denuncia, en muchos casos, porque prefieren asumir la pérdida generada por el cibercrimen a sufrir el daño a su imagen reputacional. También es verdad que tampoco les ayudan las ingentes sanciones por protección de datos que sufren por esos supuestos fallos de seguridad en los que muchas veces hay un componente humano, no técnico. Echar el problema de nuestra casa sólo sirve para que vaya a la de vecino a probar con una técnica más depurada.

Es responsabilidad de todos hacer esfuerzos por compartir esa información, educar, informar, enseñar, desarrollar herramientas, aplicaciones y, sobre todo, como usuarios, poner de nuestra parte.