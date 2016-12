¿Cómo evitar que suplanten tu identidad en Whatsapp?

Cada vez son más los usuarios que están siendo suplantados a través de los servicios de mensajería instantánea asociados a su número de teléfono. La pregunta que nos hacen es: ¿ésto es posible? LO ES.

No hace falta que el usurpador tenga tu mismo número de teléfono o un duplicado de la línea. La red de telefonía es una cosa y la conexión a Internet otra. El teléfono puede conectarse por sí mismo a Internet a partir de los datos de la tarjeta telefónica SIM, según el tipo conexión contratada, de la tecnología del propio teléfono y otras. La tarjeta SIM no interviene en ese proceso porque lo hace a través de redes Wifi. La tecnología inalámbrica da mucho juego y en este caso es la clave.

A través de la propia línea: lo más complicado, arriesgado y difícil

Podría darse el caso de que alguien utilice tu documento de identidad. Si realiza un duplicado de tarjeta SIM, aunque sea simplemente para cambiar a una MicroSIM, se anularía la tarjeta original, en poder de la víctima, por lo que el suplantado acabaría percatándose. Otra cuestión es la modalidad MultiSIM con el alta de una nueva tarjeta (MICROSIM) asociada a tu línea. Ésta modalidad no implica que la SIM principal se desactive, por lo que alguien podría utilizar la nueva tarjeta con tu número de teléfono desde su móvil o Tablet para conectarse a la Red e instalar Whatsapp.

Whatsapp, primer objetivo del espionaje casero

Whatsapp es un servicio que se ofrece a través de la Red, es decir, funciona sólo con conexión a Internet, desde tu smartphone, tablet o desde el ordenador vinculado al servicio Whatsapp web. ¡Peligro! Dato clave: no es obligatorio que tu móvil sea identificado en la red de telefonía a través de su SIM para poder utilizar ese servicio. Y hasta aquí puedo leer. Sólo quiero que tengas muy presente que los malos y los espías domésticos lo están utilizando para acceder, controlar e incluso mandar mensajes de Whatsapp en tu nombre. Siento decirte que no son errores de la aplicación ni cosas del más allá, es posible que alguien acceda y pueda controlar la aplicación asociada a tu cuenta de Whatsapp.

Todos tenemos puntos débiles, Whatsapp también

Aprovecho este artículo para informaros/alertaros de un foco de infección hallado por la empresa Check Point a Whatsapp Web Client (la aplicación para ordenador). Reciente este hallazgo y más reciente aún el parche (subsanación de la vulnerabilidad). No es una vulnerabilidad cualquiera cuando afecta a una aplicación que usan 900 millones de usuarios. Te llega un mensaje a través del servidor web de Whatsapp de tu ordenador con una tarjeta electrónica personal tipo foto, firma corporativa. (Llevan un formato que se denomina Vcard). Lo abres y tu ordenador queda infectado con un malware o cualquier archivo malicioso de esa fauna. Alguien podría tomar el control de tu ordenador y tu Whastapp por control remoto desde la infección. ¡Quieto parado! Ya hay cura pero ojo, tendrás esa vulnerabilidad presente si no tienes la última versión actualizada de la aplicación.

¿Cómo saber quién ha sido el suplantador?

Para que el espía doméstico consiga vincular uno de sus dispositivos, smartphone u ordenador, a través de la aplicación Whatsapp web es necesario tener acceso físico al teléfono de la víctima, por lo que es muy probable que el primer lugar donde tengas que buscar explicaciones sea en tu círculo cercano o entorno familiar. Momentos en los que te vas a hacer la compra, al gym o incluso a la ducha o te ausentas de la mesa de trabajo unos minutos, dejas el móvil al alcance. El proceso es muy rápido. Como puedes comprobar, ésta es otra forma de ser sometido a control ajeno a parte de la posibilidad de espiar la actividad de tu móvil o tu ordenador a través de los Keyloggers, como ya te expliqué hace unos meses.

Si tu ordenador se ha infectado, ya sabes, análisis forense para saber de dónde proviene la infección; puede ser de un tercero que está en China. Ahí no hay espía doméstico al que acusar.

Ciber Bri-Consejos

- No dejes el móvil a la vista mientras te ausentes, al menos de quienes no son tus personas más allegadas. Nunca se sabe quién puede tener intereses ocultos.

- Establece un bloqueo de pantalla por pin, contraseña o patrón efectivo y robusto NO intuitivo y desbloquéalo (o al menos inténtalo) fuera de la vista de los demás y por supuesto, no compartas la clave CON NADIE, ni con el perro.

Foto: www.gabitos.com

- Comprueba tu aplicación de Whatsapp en tu Smartphone. Te dirá qué sesiones han sido activadas, en qué fecha y desde qué dispositivo y podrás comprobar si alguna de ellas no se corresponde con las que has llevado a cabo. Es más, si compruebas que existen sesiones iniciadas desde otros ordenadores y no desde tu propio móvil y nunca has utilizado esa aplicación… uyuyuy, es para sospechar.

Foto: Silvia Barrera

- Si utilizas Whatsapp web en un ordenador compartido o al acceso de otros, cierra sesión a través del menú cuando dejes de utilizar la aplicación. Si cierras simplemente la ventana y has marcado la opción “mantener la sesión abierta”, se conectará directamente a tu whatsapp en el momento que hagas un nuevo requerimiento al servicio Whatsapp web y cualquiera podrá acceder a tus conversaciones privadas.

Foto: Silvia Barrera

Es delito

Que una persona sea tu pareja, familiar o compañero de trabajo no te legitima a emplear este tipo de tácticas. Os recuerdo que constituye un delito de descubrimiento y revelación de secretos el vulnerar la intimidad de esa persona. Los "actos de fe" y confianza, del tipo "mi pareja conoce el código o patrón de desbloqueo de mi móvil, no tengo nada que ocultar", no simbolizan una mayor confianza en el otro. Tu intimidad es un derecho personalísimo al que no debes renunciar y no querer compartirlo con nadie es muy legítimo.

Aunque nos llegan consultas a este respecto, no hay denuncias. El motivo es fácil de intuir. Se producen dentro de un entorno cercano o familiar por lo que, como es lógico, denunciar a alguien cercano no es lo más razonable ni recomendable, al menos, al principio. Se debe de intentar solucionar de forma cordial y dialogada, tratando de exponer los motivos y exigiendo un compromiso y un ambiente de confianza entre el aspirante a espía y la víctima. Sólo si el caso es extremo y no hay solución o reconciliación posible, se debe acudir a la denuncia.