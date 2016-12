Compra tus regalos de navidad de forma segura en internet y evita disgustos de última hora

Aún recuerdo aquellas mareas humanas conquistando los centros comerciales en busca del amigo invisible o de ese regalo tan apropiado que ya está agotado en todas las tiendas. ¡Feliz Navidad! Para algun@s se acabaron los problemas.

El comercio online está felizmente instaurado en nuestras vidas y los miles de negocios online especializados en todo el mundo salvarán las Navidades. Compras a la carta, sin moverse de casa, sin tsunamis humanos o lloreras de última hora porque has llegado tarde. No todas las tiendas online y las ofertas que ves en la Red son confiables. Puede que te quedes sin regalo y sin dinero. ¿Cómo identificar los portales online fraudulentos?

Zasentoelbolsillo.com, tienda especializada en robar ilusiones

Quiero que tengas presente unas recomendaciones, no técnicas, modo intuitivo que te ayudarán a identificar peligros y disgustos de última hora.

Webs o portales falsos. Habrá tiendas que ni existan

¡Pero si estoy viendo la página web! Sí, existen webs-pantalla visibles y activas que son un fraude. Que estén publicadas no quiere decir que sean de confianza ni que estén obligadas a darte el servicio que tú esperas. Tienen un dominio (nombre) registrado, anónimo o con datos falsos, en un servidor bullet-proof hosting y una supuesta dirección de contacto (¿Con el más allá?). Han de darle apariencia de legitimidad, obviamente.

Te ofrecerán productos muy interesantes que no te van a mandar aunque los compres, métodos de pago no seguros o serán webs de phishing o te conducirán a ellas para robarte tus credenciales. Si no tienen reputación online (no te suenan de nada o no has oído hablar de ellas), googlea el nombre e investiga antes, es fácil. Si es fraudulenta, habrá quejas en foros o avisos en alguna referencia.

Hay otras formas técnicas de detectarlas (te hablaré de ello en otro post). Afortunadamente, Google empezará a indexar webs que cumplan ciertos criterios de seguridad. Pero si tienes dudas, pregúntanos en Facebook o en Twitter @policia o a la gente de tu alrededor y ante la duda, NO compres ni des datos de ningún tipo. Si lo haces, te arriesgas.

Webs o portales legítimos que en algunos de sus artículos te dan gato por liebre

También las hay: ¿quieres un bolso de Gucci o un perfume original por 20 euros? Seguro que alguno encuentras pero el bolso es de piel de rata y el perfume huele a ron. Si compras este tipo de artículos a precio escandalosamente bajo (precio vil) en comparación con el verdadero pueden pasar dos cosas. Primero: que el producto que estás intentando adquirir es falso o falsificado.

Segundo: si fuera original, podría ser robado (con lo que estarías incurriendo en un delito de receptación). Aun así, lo compras y pagas los 20 euros. Una vez lo recibes en casa, te das cuenta de que el bolso es “Cucci” y el perfume es vinagre de la mejor calidad. O lo que es peor aún, lo envuelves para regalo. ¿Quién será el afortunado que lo reciba? A ver qué cuento te inventas. ¿Lo vas a denunciar? Deberías, pero claro ¿te vas a acercar a una Comisaría a denunciar que pretendías adquirir un artículo de venta mercado 200 euros por 20? ¿O reclamarás a un negocio que no te va a atender porque sabe que estabas intentado adquirir algo a un precio muy bajo? Conclusión: sin regalo y sin dinero.

Olvídate de buscar chollos

Estos chollos emergerán de perfiles en redes sociales, banners publicitarios, correos spam o enlaces en mensajería instantánea. Desconfía racionalmente de los chollos que puedas encontrar en banners publicitarios o webs desconocidas en las que puedas acabar, tratando de encontrar tus regalos a precios más ajustados. Es época navideña y no es momento de buscar chollos, no los habrá. Las compras se disparan y los vendedores lo saben ¿Por qué bajar los precios?

No puedes comprobar la calidad de los productos que te ofrecen a través de web. Lo que veas en la foto puede NO corresponderse con la realidad y luego vete a reclamar. Puede que recuperes tu dinero pero, de momento, ya no tienes plazo para volver a hacer una compra antes del día D. Por tanto, compara precios pero no busques el regalo chollo.

¿Qué esconden los chollos y las superofertas de estas webs-pelaje? Suscripciones a servicios SMS Premium y el robo de datos personales para suscripciones a listas de distribución de mails publicitarios.

Los posavasos de arcilla y los dibujitos con amor son también una alternativa económica y segura. ¡Feliz navidad!