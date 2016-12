Los errores más habituales al denunciar un delito en la red

Voy a necesitar más de un post para hablaros de cómo es útil que nos reportéis vuestra valiosa información. Informad siempre, no dudéis, si un hecho, contenido o publicación en la Red infunde vuestras sospechas, es inapropiado, inaceptable, reprochable o estáis siendo la víctima. No es necesario que sepáis determinar si es o no delito, tampoco debe serlo para que lo valoremos y busquemos una solución.

En la Red, el tiempo es oro. Los datos son muy volátiles

¿Qué significa esa "volatilidad"? Se puede retirar un contenido en unos segundos y, en alguno más, crear otro nuevo: un minuto para un blog, una cuenta de correo o un perfil en Facebook. Da igual si se ha sido compartido. Si el autor borra los rastros digitales, no habrá hechos/delitos que comprobar y será más difícil llegar hasta su autor. Por ello, si nos informas de la existencia de un video, un perfil publicado o un contenido inapropiado o sospechoso, ten en cuenta lo siguiente.

Vuestra colaboración es fundamental para el éxito de una investigación

Gracias a vuestra información, mis compañeros han tenido conocimiento de personas que traficaban con droga, maltratadores, pederastas, desaparecidos, etc. Acordaos del famoso vídeo publicado en Youtube en el que un usuario conducía desde el asiento del copiloto cometiendo un delito contra la seguridad vial o, el más reciente, donde un individuo propinaba una patada a una chica en plena vía pública de Barcelona. Vuestras pistas pusieron a los autores bajo el punto de mira.

El peligro en la Red está ahí fuera

Internet es un mundo tan complejo y extenso que, aunque queramos, nos impide saber qué está ocurriendo en todo momento en las diferentes redes sociales, páginas web, foros, blogs, etc. Todos, ciudadanos, empresas, asociaciones o instituciones sois nuestros ojos.

Pero, no sólo son los malos quienes poseen un ingenio especial o un profundo conocimiento técnico de la Red. Nosotros, como usuarios, tenemos una gran responsabilidad y, de hecho, somos el eslabón inicial más débil. ¿Por qué? Por la novedad de la temática y el rápido desarrollo tecnológico. Es imposible advertir y, mucho más, conocer todos los riesgos que entraña Internet.

La complejidad técnica de la configuración de la Red, la gran cantidad de aplicaciones y utilidades existentes, los múltiples engaños de los que podemos ser víctimas (tantos como pueda idear la imaginación humana), y no sólo hablo de menores o personas mayores; también los adultos. La utilización de redes WI-FI desconocidas abiertas, enlaces maliciosos a “ofertas irrechazables”, grandes sorteos, o la simple curiosidad: "¿Has sido tu quien ha contactado conmigo?" "Espía a tu pareja", "Averigua que personas visitan tu perfil". Un vídeo, la supuesta foto morbosa sobre acontecimientos trágicos o aquél/aquélla supuest@ atractiv@ mujer/hombre que te pretende seducir en minutos asegurándote que eres el amor de su vida. Por supuesto, un bombonazo que necesitará tu dinero.

¿Qué debes evitar?

Ocurre la tragedia. Has caído en su engaño o hay alguien en las redes sociales que te acosa o te insulta. Hay un vídeo o una web con contenido que puede ser delictivo o cuanto menos nocivo. Si no nos informas, no podremos saberlo. ¿Cómo? Nos reportas un perfil o un vídeo de forma inadecuada, pasan 10 minutos u horas hasta que lo podemos comprobar, el vídeo ya ha sido borrado y no lo descargaste, no conocemos la dirección web... Bye Bye, investigación.

La forma en la que nos notificáis todos esos hechos es fundamental. Sí, digo notificar. Una comunicación por email es más cómoda, te ahorras tener que ir a comisaría pero NO es una denuncia. A nosotros nos ayudas a conocer y nos puedes poner tras una buena pista, pero si eres víctima de un delito cometido a través de Internet, sobre todo, ese email deberá ser una denuncia en comisaría obligatoriamente.

Nos mandas la información de forma inadecuada o incompleta. De primeras, es muy poco probable que podamos localizar los hechos que nos estás notificando. Es como decirnos que estás sufriendo una agresión y no facilitarnos el lugar. La Red funciona igual.

¿Por qué debes tener el máximo cuidado y ser lo más exacto con la información que nos mandas?

No es una manía nuestra, es el propio funcionamiento de la Red. Las autoridades judiciales, los proveedores de servicio de telefonía y de internet, las redes sociales o los administradores web requieren que la petición de datos que le hagamos sea exacta, porque estos datos son registrados, gestionados y administrados por máquinas.

Si la información no es exacta, no genera el mismo contenido. Te pongo un ejemplo muy básico:

Ya sabes que la asignación de la mayoría de direcciones IP es dinámica. Esto significa que otro usuario puede tener tu misma dirección de conexión y que lo único que varía es la fecha y la hora. Imagina que te conectas de las 8 a las 14 horas de este miércoles. Apagas tu router. A las 15 horas del mismo día se conecta otro usuario a 500 kilómetros de tu domicilio y la operadora le asigna la misma dirección IP. Tú te conectaste para consultar tu correo, el otro para distribuir pornografía infantil a través de una red Peer To Peer (Red o redes para compartir archivos) o publicar amenazas contra una persona en una red social. Cualquier registro (log), como ves, es exacto y puede apuntar a un usuario o a otro.

Toma nota de su importancia y en el próximo post sabrás qué datos y qué información son más importantes.