¿Has probado la herramienta que busca a qué famoso te pareces? Estos son los riesgos al usarla

No es una aplicación cualquiera sino que se trata de un sencillo software que compara tus rasgos fisonómicos con los de actores/actrices, futbolistas, cantantes, tus contactos y cualquier alternativa que se le ocurra. Van a donde más nos duele: el ego y nuestra imagen personal. Aunque seas el más fe@ de la faz de la tierra, te acabarán sacando parecido a un/a atractiv@ famoso y, claro, eso alimenta nuestro orgullo. Además, te ofrecen múltiples opciones como saber cómo serás de viejo, por ejemplo, que hacen que tu curiosidad haya convertido a esta web en una de las aplicaciones más virales de las redes sociales.

Viralidad de la web http://en.vonvon.me/ | Silvia Barrera

¿Recuerdas aquel post en el que te contaba lo peligroso de aceptar el acceso de ciertas aplicaciones a través de la API de tu red social? Para un uso ocasional y empujado por la oportunidad y la curiosidad, le estás cediendo la ingente cantidad de datos almacenados en Facebook a una app desconocida.

Captura de la web http://en.vonvon.me/ | Silvia Barrera

La aplicación viral #vonvon empezó accediendo a todos los datos de millones de usuarios que se registraban a través de Facebook (ojo, no a las contraseñas de acceso a tu Facebook). A pesar de que éramos nosotros mismos quienes autorizábamos el acceso a la aplicación, vonvon tuvo algún problema reputacional con esos abusos ya que los usuarios dudaban del uso que una app que hace comparaciones fisonómicas podría hacer con toda esa cantidad ingente de esos datos.

Tras esto, se moderaron. Ahora piden la información básica que figura en el perfil público de FB (punto 2.1.1 de la Pol. de Privacidad) y no comparten los resultados de tus test a no ser que el propio usuario lo haga manualmente. Desde hace unos días, circula un inquietante vídeo por Facebook que alerta y advierte de los presuntos peligros de utilizar esta aplicación.

¿Qué hay detrás de la aplicación vonvon.me.?

A priori, y según el servicio de virustotal.com, no parece que la web contenga malware malicioso que pueda robar información de los dispositivos en los que la utilizas.

Análisis en la web www.virustotal.com | Silvia Barrera

Análisis en la web www.scammer.com | Silvia Barrera

En cuanto a la seguridad de esta web, podemos ver que, para empezar, no es recomendable introducir datos personales (mucho menos contraseñas) ya que el servidor de esta app no utiliza un certificado para demostrar su identidad a tu navegador y, por lo tanto, será más fácil que un malo se haga pasar por este sitio web en cualquier momento y te robe los datos personales.

Falta el certificado del sitio web | Silvia Barrera

De modo que, cuidado con acceder a esta web sin antes verificar que se trata realmente de vonvon.me y no de una web simulada clonada. No obstante, es complicado asegurarse de que no estás accediendo a una web simulada de este servicio, teniendo en cuenta que no tiene certificado de seguridad y que los datos de titularidad del dominio y del servicio están ocultos y bajo la protección del servicio de Cloudfare.

Ping a la web me.vonvon.me | Silvia Barrera

Información de la web | Silvia Barrera

¿Leemos con detenimiento sus términos y condiciones?

Que mejor especialista en Términos y Condiciones que Jorge Morell, para que nos comente que nos pueden revelar las cláusulas del servicio de Vonvon.

¿Son legales o abusivas?

Jorge nos explica que lo primero es ver hasta qué punto le resulta aplicable a este servicio la normativa española, cuando no es un prestador de servicios establecido en la UE o el EEE (son de Corea del Sur y en las Condiciones de Uso señalan que quedan sujetos a la normativa y tribunales coreanos).

En todo caso, poniendo que quedaran sujetos a la normativa española, haría falta que el texto de las condiciones estuviera en castellano (de hecho su servicio más básico se ofrece en español), pero no lo está. Podría ser más claro en su lenguaje y presentación; deberían identificarse a efectos de contacto (eso no lo hacen nada bien) y parece que sí definen bien para qué usarán tus datos (2º párrafo del punto 4). Pero deberían profundizar en algún detalle más, las letras g) y f), por ejemplo.- añade Morell.

Las condiciones deberían señalar mejor quién/es son ellos y cómo contactarles (solo nos dan el nombre de una supuesta persona y un email), los terceros con los que comparten datos (punto 5), las políticas de retención y eliminación de datos (punto 7) que concretan poco o el lío sobre edades que monta la Política de Privacidad (debes tener 13 para usar el servicio, pero quieren saber con tu perfil de Facebook si tienes 21 o más, dando a entender que ésa sería la edad de uso de su aplicación). Very crazy!!

Jorge nos especifica que la información que Vonvon recoge de sus usuarios, parece que está destinada a usos comerciales y no hay sospechas, en principio, de que incumplan las condiciones de la plataforma de Facebook y Twitter, de cuyos datos se sirve, aunque para saberlo con mayor seguridad, habría que ver el código en concreto de la app.

¿Qué tendríamos que hacer en el caso de que queramos dejar de usar el servicio?

Lo ideal- añade Jorge- sería revocar el permiso dado en http://help.vonvon.me/article/26-how-to-discontinue-using-vonvons-services. Si simplemente dejamos de usar la app, no hemos revocado el permiso de la app (y todos los terceros conectados a ella) y alguno de nuestros datos del perfil público en FB cambia, por ejemplo, la foto, Vonvon seguirá teniendo acceso a esa información.

Así que, con toda esta info y la ayuda de Jorge Morell, ya tenemos algún dato más para, de momento, comprobar que se trata de un servicio más que ha dado en el clavo del marketing y a la que le va fenomenal apelando a nuestro ego y curiosidad. Que la quieras o no usar, ya depende de ti, VONVON.