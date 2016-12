Ojo con las webs falsas de bancos, Correos o Hacienda: vaciarán tu cuenta corriente

INTERNET | CIUDAD CON LEY

Los spammers (quienes envían, en grandes cantidades, mensajes basura, no solicitados, no deseados o de remitente no conocido) intentan conseguir tu información personal por dinero. NUNCA, JAMÁS, ningún servicio cuya web NO hayas buscado previamente, te pedirá verificaciones posteriores por SMS, Whatsapp o email. Si contestas a esos requerimientos, vigila el saldo de tu cuenta bancaria. Te pongo estos ejemplos para que sepas inmediatamente de qué vamos a hablar.