¿Es posible controlar los fraudes en las apps de pagos entre particulares?

Conozco a Alberto Gómez @gotoalberto desde hace varios años. Su pasión por la tecnología blockchain me llevaron hasta sus proyectos, incluidas las posibilidades de rastreo de los pagos del bitcoin y el enorme interés que tiene para quienes necesitamos conocer identidades en este tipo de transacciones. Estos hallazgos propiciaron que fuéramos juntos a EUROPOL a un evento sobre criptomonedas, donde Gómez junto con Pablo @pablofb tuvieron la posibilidad de generar inquietudes entre las instituciones policiales europeas.

Alberto ha cofundado varias compañías como Coinffeine, NevTrace y Clluc y asesorado a reguladores como Banco de España, Comisión Europea o Reserva Federal de los Estados Unidos.

Hace unos días me sorprendió con unos pantallazos de una ya afamada app que nunca he utilizado: Verse. Unas transacciones de dinero con conceptos llamativos o más bien ¿Sospechosos?

Capturas de pantalla de la app Verse | @gotoalberto

Como podemos ver en lo marcado en rojo, los usuarios no se cortan en detallar conceptos que bien pudieran ser inventados o ¿reales? Asesorada por Alberto, quise saber cuáles podrían ser las implicaciones que Verse tiene en la seguridad de las transacciones.

Sus desarrolladores son españoles. Tras diseñar un sistema de pagos seguro que el usuario puede hacer público, quisieron enganchar a su target perfecto: el cliente joven entre 20-30 años. Y está funcionando.

¿Por qué las transacciones son públicas?

Mostrar públicamente el concepto de un pago podría comprometer la seguridad del usuario que se arriesga a estar en el punto de mira, sobre todo si utiliza descripciones como las que Alberto nos ha detallado a través de sus pantallazos. Sin embargo, Gómez asegura que “se trata de mostrar que todo el mundo utiliza esta app y enseñarle al usuario que Verse está de moda. Cuando le pides a alguien que se lo instale para pagarle algo por Verse, siempre acabas justificándote diciendo “mira, todo el mundo lo usa” y acabas enseñándole la pestaña de “transacciones públicas”. Además, también puede resultar un juego. “Cuando tienes que pagarle algo a alguien, a veces decides hacerlo por Verse por ponerle un mensaje divertido y hacer una gracia, más aún cuando después vas a poder decirle a tus amigos “eh, mirad lo que le he puesto como concepto del pago”.

Es precisamente esa función lúdica una de las funcionalidades que más llama la atención entre sus usuarios. Hemos llegado a un grado de sobreexposición que nos resulta atractivo hasta publicar nuestros pagos online.

Es fácil de usar y también ¿Es segura?

Verse utiliza la tecnología blockchain pero solo como base de datos interna. Sus fundadores han explicado que utilizan una “Blockchain privada” porque para ellos es más fácil gestionar las transacciones que van cifradas con esta tecnología. Su app de pagos compite con Twypp (de ING) y con BIZUM (protocolo creado por Redsys).

Alberto Gómez añade que “en este tipo de aplicaciones los pagos se gestionan a través de un tercero que juega el rol de payment processor y que es EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A.U. Además, los depósitos de dinero que recibes se almacenan en un banco adquiriente que en este caso coincide con la sociedad que gestiona los pagos en Verse. Son los responsables de cumplir con las medidas de seguridad y responsabilidades a las que les obliga la ley. Si sufriesen una fuga de datos, sería su responsabilidad. En otros casos, habría que analizar de quien es la responsabilidad del incidente".

¿Las transacciones son anónimas?

No. Aunque puedes operar tus pagos bajo un pseudónimo, para usar Verse debes disponer de un número de teléfono móvil (se activa con un SMS) y para ingresar dinero en la app (vía VISA) o transferir el dinero de verse a tu banco, debes facilitar una tarjeta o número de cuenta bancaria. Por lo tanto, tanto la cuenta de origen como la de destino quedan registradas. También los registros desde los cuales te conectas a la aplicación,

¿Cuánto vale? Es “gratuita”.

Si. De momento sus desarrolladores han recibido una inversión de casi 30 millones de euros ¿Por una aplicación gratuita? ¿De qué manera somos o seremos los propios usuarios el producto?

Gómez dice que compañías como Wallapop o Chickfy también funcionan de la misma forma. “Su estrategia es hacerse con el mercado a costa de invertir mucho dinero en márketing y ofrecer un servicio inmejorable y gratuito. Ser el dueño de una aplicación que utilizan millones de personas tiene mucho valor. En el futuro, un banco podría querer usar Verse para ofrecer servicios a los usuarios que la utilizan. Es en ese momento cuando las compañías que siguen esta estrategia venden la compañía, y los inversores que han puesto dinero ven multiplicada su inversión”. ¿Os recuerda este caso al de otro muy reciente de mensajería instantánea sin el que millones de personas ya no pueden vivir?

Por último, en relación a la posibilidad de que esta app de pagos se convierta en un nido para criminales y personas que no quieren que ciertas transacciones acaben siendo registradas por ningún banco o se utilicen para blanquear dinero, Alberto no cree que este método se utilice con esos fines. No obstante, “podría ser un método de pago electrónico perfecto para pagar por actividades ilegales o moralmente dudosas que no se quieren ver reflejadas en una cuenta bancaria. Verse debe ser cuidadoso con estos movimientos”.

Otros posibles usos ilegales de la aplicación serían para el menudeo de drogas, pagos en B, prostitución y otro tipo de actividades mercantiles y comerciales de difícil control como el pago de alquileres, etc. porque ninguno de estos movimientos quedará registrado en la cuenta bancaria del cliente. Ni existe límite de transacciones ni están limitadas hasta una determinada cantidad En todo caso, Verse opera siguiendo la legalidad vigente y en ningún caso es responsable del mal uso de su aplicación. La investigación de estas transacciones no es fácil y llegar hasta ellas tampoco. Estoy segura de que mis compañeros de la UDEF no le perderán la pista a las transacciones que se realicen en ella.

Alberto se cuestiona el siguiente debate: “Si existen protocolos para analizar transferencias bancarias y notificar al SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) en caso de que se encuentren determinadas irregularidades, ¿Deberían existir también protocolos para las aplicaciones de pagos P2P?"

Otra vez, nos encontramos ante retos tecnológicos a los que deberemos de dar respuesta.