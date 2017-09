Thiscrush, la peligrosa red social donde el usuario está desprotegido

El proceso de registro se ejecuta en segundos y no requiere ningún tipo de comprobación, verificación de identidad o validación de dato personal, tan solo un nick y una contraseña para acceder al servicio. Después, se puede publicar cualquier contenido, supuestamente, bajo identidad anónima (mensaje miel para los menores) así que no es de extrañar que en sus cuentas se puedan leer comentarios de contenido violento, sexual, íntimo y personal. Registro ultrarrápido y anonimato, los ingredientes perfectos para despertar la curiosidad de un menor que prefiere participar asumiendo los riesgos de salir escaldad@.

Proceso de registro en la web thiscrush.com | Silvia Barrera Ibáñez

Si leemos con detenimiento los términos y condiciones de esta red social, por cierto, solo en inglés, deberíamos tener en muy cuenta algunas cuestiones de esta red social, sobre todo de cara a estar preparados por si alguien se pasa de la raya con los comentarios. Después vienen las sorpresas y lamentaciones.

• Sus términos y condiciones están redactados en inglés, cuando deberían ser lo más comprensibles por el usuario y estar escritos, por tanto, también en español. Es decir, que si el usuario habitualmente no los lee en español, menos en ingles y con contenido poco accesible.

• Es muy frecuentada por menores, entre los que podría estar alguno de tus hijos, sobrinos, etc. cuando no permite su uso a menores de 18 años si no es con supervisión parental. Como casi siempre, la actividad de estos menores en Thiscrush no debe estar supervisada, entre otras cosas, porque los pocos comentarios que he leído no son los más adecuados para un menor.

• Vende un anonimato que, por supuesto, no existe. Es cierto que la publicación y el proceso de registro son públicamente anónimos. El que recibe un comentario no puede saber de quién se trata si éste ha decidido hacerlo como “anónimo”. Pero la red social puede retener información personal y de contacto de los usuarios tales como nombre, fecha de nacimiento, direcciones de correo electrónico y números de teléfono; información demográfica, como código postal, preferencias e intereses. Y tambien, necesariamente, datos técnicos, que se recopilan de forma automática en cualquier conexión, referentes al “user-agent” y su navegación: dirección IP, tipo y versión del navegador web, sistema operativo y lugares visitados dentro de la red.

• Thiscrush afirma no tener fines comerciales y por ello NO se responsabiliza de los daños que pueda ocasionar el uso de su web. Es decir, ahí te las apañes como puedas en el caso de recibir amenazas de muerte o ser acosado, humillado o vejado de forma pública. Eso sí, según matizan, la información que recopilan, como cualquier otra red social, se usa con fines empresariales, de marketing, demográficos y otros tipos de análisis.

Si no tienes un programa o extensión instalada que bloquee adds, tendrás que aguantar unos cuantos anuncios de tipo clickbait (click reclamo) del tipo “Mira cómo es posible devolver a la vida tus uñas con hongos de los pies”, con los que recibirá ingresos por clicks. Posts absurdos, reclamos en los que utilizan tu localización para incluirla en los titulares e imágenes manipuladas, como puedes ver en la captura siguiente y que solo buscan clicks.

Web Thiscrush. Anuncios clickbait reclamo que buscan visitas | Silvia Barrera Ibáñez

• El domicilio social de la empresa se encuentra en Israel de modo que se rige por las leyes aplicables bajo la jurisdicción de ese país que, desde luego, no son ni las españolas ni las europeas. Desconozco cuáles son los delitos penales recogidos por la legislación de aquél país pero te arriesgas a que el amparo que encuentras en otros países no sea el mismo y desde luego, tampoco la contundencia a la hora de actuar penalmente. Es decir, que lo que en España pueda ser una manifestación de expresiones vejatorias o de hostigamiento, puede no estar legalmente protegido como en nuestros países (tampoco creo, viendo sus políticas de uso, que se esmeren por contestar).

• Además, te advierten bien clarito que ThisCrush no supervisa o filtra el contenido que se está publicando y se reserva el derecho a monitorear y / o filtrar lo que publicáis cuando lo estimen oportuno. No especifican qué van a monitorear ni el qué.

• El acceso y la navegación en esta web la realizas a través de un protocolo inseguro que deja expuesta tu información ante posibles interceptaciones. Tus datos personales están en peligro. El sitio web no utiliza conexión privada con HTTPS así que no te extrañes si cualquier día aparece comprometida la información personal que tienes en esta web.

Navegación mediante conexión insegura HTTP | Silvia Barrera Ibáñez

• Por último, añaden que en ciertas circunstancias (no especifican cuáles), van a compartir los datos que posean en sus servidores de los usuarios, incluyendo la información personal. Hacen referencia, por ejemplo, a requerimientos de las autoridades (no dicen de qué país) así que, ríete del anonimato.

• Apelan a la ética del usuario (muy de moda últimamente) y advierten que te pueden bannear dos semanas o un mes si detectan un comportamiento abusivo. La forma de avisar es suspender el perfil en cuestión y redirigirlo a la web http://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html para recordarte que el acoso no es una conducta muy moral. Aun así, no es una prohibición definitiva y si alguien se pasa de frenada, puede volver a campar a sus anchas por la red social después de haberle privado de su entretenimiento por unos cuantas semanas. Así, quizás, deje de ser menos mal@.

Captura de la web www.stopbullying.gov https://espanol.stopbullying.gov/acoso-por-internet/qu%C3%A9-es/ur6/%C3%ADndice.html | Silvia Barrera Ibáñez

Muchas cuestiones que dan a entender que si requieres de algún tipo de colaboración por parte de Thiscrush o eres víctima de algún delito, no se van a esmerar en solucionar tu problema salvo que lo estimen oportuno.

Con esta información, está en vuestras manos valorar si merece la pena seguir publicando en esta red social o permitir que tus hijos menores interactúen en ella sin supervisión cuando todo vale bajo un “anónimo”.