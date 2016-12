¿Venderías tu privacidad por 5 céntimos? Millones de usuarios ya lo han hecho

¿En qué consiste Google Opinion Rewards (en adelante GOR) según los propios desarrolladores?

Es una aplicación diseñada por Google Consumer Surveys, que te da crédito variable (entre los 0,01 céntimos y 1,5 euros) para comprar juegos, músicas y cualquier otra app de Google Play a cambio de contestar encuestas breves, empezando por tus propios datos personales. Está destinada a mayores de 18 años y se supone que los cuestionarios (sobre diferentes temas) llegan una vez por semana. Está disponible (desconozco el motivo del por qué) sólo en ciertos países como, España, México, Australia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y Canadá.

Foto de Silvia Barrera

Durante el proceso de instalación de la app GOR, has de responder a unas preguntas básicas sobre ti, entre ellas la edad, y aceptar las condiciones de uso de Google Payments y Google Wallet. Sus términos de uso implican que, entre otras cosas, vas a crear una cuenta de pagos asociada a tu cuenta de Google y vas a facilitar información de contacto como tu nombre, teléfono, datos bancarios, etc. La vinculación de estos datos se produce sin llevar a cabo un proceso de verificación de edad y por tanto permitiendo que accedan al servicio menores (cuando las propias condiciones de uso de Google Payments lo prohíben).

Foto de Silvia Barrera

Después (se supone), te envían encuestas una vez por semana. Pero la propia aplicación te advierte de que “puede que lo hagamos con más o menos frecuencia” que es, en realidad, lo que hacen. Mandarte encuestas o no de forma arbitraria. Como veis, el negocio (para ellos) es bastante sencillo y redondo.

Como dato curioso, realicé una encuesta a través de mi perfil personal de Twitter @sbarrera0, (en la que amablemente participasteis 90 personas) para saber si GOR era conocida entre mis followers y la valoración que le daban. El 90% contestaron que no conocían la app, el 6% dieron una valoración negativa y sólo un 4% había ganado más de 5 euros en un mes.

¿Es también un negocio para el usuario?

Es bastante esclarecedor el leer los cientos de opiniones de usuarios (más de 100 y 200 opiniones por día entre las que habrá comentarios positivos falsos que obedecen a criterios de marketing) de diferentes países en inglés y español y los términos de uso de la propia app.

Cuando vayas a leer opiniones sobre apps, puedes seleccionar cuáles quieres que aparezcan primero: las más valoradas, las más recientes o importantes (desconozco qué criterios son para Google Play los que marcan importancia aunque es de imaginar). Por defecto, primero salen las “más importantes” porque son las que quieren que leas. Si cambias el criterio de aparición a “las más recientes”, las valoraciones dan un vuelco de 180 grados y pasar de ser positivas a negativas. Casualidades.

No hay precio fijo por cuestionario, algunos no están remunerados (tampoco el inicial) y otros se pagan a 5- 10 céntimos. La queja más frecuente y amarga es la falta de periodicidad en la entrega de los cuestionarios que muchos manifiestan no recibir en semanas, meses e incluso, definitivamente. Es decir, has accedido a vender gran parte de información de tus datos del móvil, geolocalización y tu cuenta de Google por NADA o unos escasos céntimos o euros. Encima, si llegas a obtener crédito, es para gastar en su propia tienda ya que no hay posibilidad de traspasar esa cantidad a Google Wallet, es decir, de monetizar lo obtenido y utilizarlo en lo que quieras.

Foto de Silvia Barrera

En cualquier estudio de mercado, social, opinión o webs donde se recojan datos personales sobre los usuarios, según indica nuestra Ley de Protección de Datos, el consentimiento se basa en proporcionar al participante información clara acerca de la naturaleza de los datos que se recogen, la finalidad para la que se utilizarán dichos datos y la identidad de la persona u organización responsable del fichero que los recoge, es decir, deben detallar para qué los quieren y donde van a estar almacenados ¿Sabes algo sobre el tratamiento que le van a dar a la información que aportas?

¿Para qué estar perdiendo el tiempo en vender tu privacidad por 5 céntimos cuando puedes “hackear” la aplicación Google Opinion Rewards?

Foto de Silvia Barrera de la web

Para colmo de los colmos, en la Red está activa una web que ofrece hackear la aplicación GOR para incrementar tu saldo, por supuesto, mediante fácil instalación. No hace falta ser informático, tan solo seguir el rastro de los links que te ofrece la web para comprobar que acabas [[LINK:EXTERNO|||http://googleopinionrewardshack.cheatingdownload.com/|||en otra página- señuelo ]] para una suscripción a un servicio de SMS Premium enmascarado por supuestos sorteos.

Foto de Silvia Barrera de la web

Recuerda que tu privacidad es el mayor tesoro que tienes en la Red, NO LA VENDAS por unos céntimos.