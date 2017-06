UN VÍDEO DE CURIOSITIPS PARA TECNOXPLORA

Olvídate de los emails que te piden tus datos bancarios. Créenos, si cualquier servicio que tengas contratado necesita tu número de cuenta, no va a escribirte un correo electrónico. No te dejes engañar, sigue estos consejos de Curiositips y no serás la próxima víctima del 'phishing'.