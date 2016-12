Cómo impedir que Google llene de basura tu Gmail

Querido usuario de Gmail, en los próximos días -si no ha sucedido ya- un correo con lo que podrían ser malas noticias recalará en tu bandeja de entrada. El remitente será la propia Google, que tiene algo que contarte. Cuando lo recibas, no lo ignores, que esto te interesa. Tendrás que tomar una importante decisión: ¿quiero recibir mensajes de desconocidos o prefiero seguir como hasta ahora?

Pero, ojo, al contrario de lo que dicta la lógica, si quieres quedarte como estás tendrás que moverte. Si no haces nada, cualquier usuario que se conecte contigo en Google+ (solo tiene que añadirte a un círculo) podrá enviarte correos sin necesidad de conseguir tu dirección. Para evitarlo, tendrás que cambiar la configuración por defecto. Enseguida te contamos cómo hacerlo, pero antes vamos a analizar los pros y los contras, para que sepas muy bien a qué atenerte.

Luces y sombras

Las ventajas son evidentes y te las va a explicar la propia compañía en su email: a partir de ahora, cuando quieras enviar un mensaje a un conocido y te des cuenta de que no tienes su dirección, no pasará nada. Teclea su nombre en el campo del destinatario y aparecerá por arte de magia si estás conectado con él en Google+. Práctico, ¿verdad?

En cierto modo sí que es práctico, pero a primera vista las desventajas superan a los puntos fuertes. ¿Dónde queda ahora tu privacidad? Si cualquiera puede escribirte, ¿no se llenará tu bandeja de entrada de correo indeseado? ¿No será Gmail el nuevo paraíso del 'spammer'? Google, que algo sabe de denuncias por protección de datos, ha tenido en cuenta estas inquietudes.

Los usuarios de G+ que se pongan en contacto contigo vía email no verán tu dirección de correo, a no ser que les contestes. Tú sí verás la suya, por supuesto. Además, sus misivas solo llegarán a tu bandeja principal si el remitente forma parte de alguno de tus círculos. Si no, irán a parar a la bandeja 'Social', junto con las notificaciones de Twitter y Facebook. Y una cosa más: si no respondes, esa persona jamás podrá volver a escribirte utilizando este sistema ¿Sdiós al 'spam'?.

Es cierto que, dicho así, no parece para tanto. Casi todo está bajo control, pero, igualmente, la novedad ha vuelto a calentar los ánimos de muchos internautas, que están hartos, sobre todo, de que Google intente reanimar su comatosa red social con prácticas un tanto arteras.

Si no quiero usar G+, ¿por qué me obligan? Hace poco lo intentaron con los comentarios de YouTube y se montó una buena. Los usuarios 'sacaron los tanques' y ahora podría suceder lo mismo aunque, a futuro, la contienda puede terminar de dos maneras: que el roce acabe haciendo el cariño (como ellos probablemente esperan) o que, de tanto ir el cántaro a la fuente, acabe por romperse.

¿Es que nadie va a pensar en mis datos?

El caso es que los adalides de la privacidad, no sin razón, han puesto el grito en el cielo. Se quejan de que la nueva funcionalidad venga activada por defecto y tenga que ser el usuario el que la desactive (sistema conocido como 'opt-out'), cuando lo más respetuoso sería ofrecer la posibilidad al usuario y que sea él, por propia voluntad, el que decida utilizarla (el llamado 'opt-in').

Además, se puede alegar que la integración no tiene mucho sentido. Si quiero enviar un mensaje a otro usuario de G+, ¿por qué tengo que hacerlo a través de Gmail? Incluso socios de la propia Google, como el fundador de Digg Kevin Rose, han puesto esto en evidencia: “Si los usuarios de Google+ necesitan comunicarse desarrolla una herramienta de mensajería interna, conectar Gmail no tiene ningún sentido”.

Si te cuentas entre los detractores del nuevo sistema, afortunadamente podrás desactivarlo.

¿Cómo evito un desconocido me mande correos?

Ahora sí, vamos a contestar a la pregunta que muchos os estáis planteando. Si he decidido impedir que me lleguen emails desde G+, ¿cómo lo desactivo? Tranquilo, que es sencillo. Solo tienes que entrar en las opciones de tu cuenta, pinchando en el icono con forma de rueda en la parte superior derecha de la pantalla y haciendo clic en 'Configuración'.

Una vez dentro, verás un apartado que dice “Enviar correo electrónico a través de Google+”, junto con la siguiente pregunta: “¿Quién puede enviarte correo electrónico a través de tu perfil de Google+?”. A la derecha, en el desplegable, podrás elegir entre estas tres respuestas: 1) Cualquiera en Google+ 2) Círculos ampliados (tus contactos y los contactos de tus contactos) 3) Círculos (solo tus contactos) 4) Nadie.

¡Importante! Cuando hayas elegido la opción que más se adapte a tus necesidades, no olvides hacer 'scroll' hasta el final de la página y clicar en “Guardar cambios”. De lo contrario, la modificación no tendrá ningún efecto. De nada.