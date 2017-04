Cómo presentar la Declaración de la Renta por internet en tres sencillos pasos

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | Actualizado el 04/04/2017 a las 17:58 horas

Que no te engañen, abril es un mes maravilloso por aquello de la primavera, las flores, el buen tiempo y todo eso, pero también da comienzo a uno de los mayores infiernos del ciudadano medio español: la presentación de la Declaración de la Renta.

Si eres uno de esos que se pone de los nervios con sólo oír hablar de ello, tranquilo que vamos a echarte un cable. Aunque te parezca un trabajo imposible, en realidad preparar y presentar la Declaración de la Renta a través de internet es más fácil de lo que parece. Si quieres probar suerte, te decimos cómo hacerlo en tres pasos.

1. Identifícate a ti (y a tu cónyuge)

Empecemos por el principio: comienza entrando en la web de la Agencia Tributaria. Si te fijas, en el apartado 'Obtenga ya' verás la opción 'Servicio tramitación borrador / Declaración (Renta WEB)'. Entra ahí, ese será tu campo de batalla.

Introduce los datos | AEAT

Lo primero que tienes que hacer es identificarte a ti mismo y, si tienes pareja, deberás identificarla también. Puedes hacerlo con un número de referencia o con la llamada Cl@ve PIN. Uses el método que uses, si no lo habías solicitado de manera previa, puedes hacerlo en el momento para seguir adelante.

2. Comprueba los resultados

Si tu declaración responde a un perfil de traslado inmediato de datos (salvo cosa rara será así), la web te llevará directamente al Resumen de Resultados. Ahí podrás ver, de manera bastante sencilla y resumida, el detalle del borrador de tu declaración, así como la de tu pareja, las rentas obtenidas, el resultado de ingresos y gastos y demás.

En cualquier caso, echa un ojo por encima y comprueba que todo esté bien. Salvo que tengas un perfil profesional medianamente peculiar, el borrador ofrecido será el correcto y no tendrás que preocuparte por nada más.

3. Presenta la declaración

Una vez revisado el borrador (en caso de confirmar que es correcto), la web te cambiará de pantalla y te llevará a la ventana de presentación. Ahí deberás revisar algunas cosas, como si tu declaración es individual o conjunta o si el pago será fraccionado o domiciliado, por poner dos ejemplos. Revisa esos datos sin prisa, sobre todo los datos referentes a cómo vas a realizar el posible pago (si es que te toca pagar).

Pantalla de pago | AEAT

Una vez esté todo hecho, tienes dos opciones: por un lado, puedes optar por imprimirla y presentarla en una oficina de la Agencia Tributaria; por otro, puedes darle a enviar y presentarla de una vez por todas. Si has optado por la segunda opción, enhorabuena, valiente: acabas de presentar la Declaración de la Renta por internet.