Cómo utilizar discos duros de Mac OS en Windows y viceversa

Si eres un usuario que vive entre dos mundos, Mac OS y PC-Windows, te sentirás muy identificado con el siguiente problema: no hay nada más tedioso a la hora de gestionar nuestros archivos que ir cambiando de ordenador y descubrir que aquel pendrive o disco externo donde tienes un documento importante está formateado con un sistema diferente al que es compatible.

No desesperes: hay una serie de soluciones específicas para que todos tus discos sean compatibles uses el sistema operativo que uses.

Cómo usar discos duros de Windows en Mac OS

Aunque existen múltiples soluciones para leer y escribir discos duros en formato NFTS en Mac OS (como acceder a la Terminal del sistema), también hay softwares que directamente incluyen estas capacidades sin tener que tener los más mínimos conocimientos informáticos.

Quizás el más famoso y útil de todos ellos es Paragon NTFS. Esta aplicación, previo paso por caja, hará que nuestro Mac OS sea totalmente compatible con el sistema de gestión de archivos de Windows. Podremos leer, copiar, cortar, crear, borrar y en definitiva hacer todo lo que deseemos con el sistema de almacenamiento conectado en cuestión ya que se comportará como un disco duro más en el sistema de archivos de Apple.

Si no queremos pagar por incluir esta característica en el sistema ya que se trata de una consulta “puntual”, existen otras opciones más económicas e incluso gratuitas. Es el caso de Tuxera NTFS y OSXFUSE, la alternativa gratuita sucesora de MacFUSE.

Esta última aplicación se encargará de instalar automáticamente los drivers necesarios en el sistema y, aunque su eficacia no es del 100%, sí que podremos leer y escribir en la mayoría de los casos sobre estos discos duros de Windows en Mac OS.

Cómo escribir discos duros de Mac OS en Windows

Para leer discos de almacenamiento en el sistema de gestión de archivos de Mac OS en PC-Windows también encontramos múltiples soluciones, incluidas la propia versión de Paragon HFS para Windows. En este caso la aplicación hace la solución contraria a la versión para Mac OS, proporcionando al usuario la capacidad de leer discos en formato HFS+ sin problemas.

Otra solución menos económica pero más eficaz, ya que añade la posibilidad de acceder a otras características como Time Machine o versiones de los archivos guardados en el disco o memoria externa, es MacDrive.

En el caso de que prefiramos decantarnos por una opción gratuita tenemos HFSExplorer, una sencilla aplicación que al igual que las versiones gratuitas de Mac OS tampoco es 100% efectiva, pero nos permitirá explorar archivos de un disco en formato HFS+ y extraer los archivos que creamos necesario. No pidas mucho más ya que no lo hará.

Solución intermedia: doble partición o partición común

En el caso de que no queramos instalar aplicaciones extra y el disco de almacenamiento tenga el suficiente espacio como para poder trabajar sobre el mismo, puede que la opción de crear dos particiones nos resulte útil ¿Cómo? Creando una compatible con Windows y Mac OS y otra sólo compatible con el sistema de Mac para trabajar lo más rápidamente posible (incluso cifrada).

En el caso que nos decantemos por formatear de cero el sistema de almacenamiento, tendremos que hacerlo en formato exFAT, el único que permite una compatibilidad (aunque tampoco 100% fiable) entre ambos sistemas operativos.