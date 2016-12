Consejos para estar seguro en tu día a día tecnológico

Nadie te puede asegurar una protección máxima cuando utilizas tus dispositivos, pero si no jugamos con fuego con ellos correremos menos riesgo de quemarnos. Aquí algunas ideas para ayudarte

1.- Cuidado con lo que haces en tu horario laboral

En el trabajo no deberías sincronizar tu cuenta de Google o tus redes sociales habituales en sus navegadores, aunque sea algo que apetezca hacer. Recuerda que no estás usando el ordenador de tu casa y que instalar software a tu antojo o compartir documentos de la empresa con tu cuenta personal no es algo muy recomendable.

Tampoco deberías hacer esto último en un pendrive que pueda circular por cualquier lado, no solamente por seguridad informática, también por conservar tu propio puesto de trabajo.

2- Usa las redes wifi públicas lo mínimo posible

Las redes abiertas son un caramelo para los ladrones de contraseñas y datos personales. Si tienes que utilizar una, hazlo para alguna consulta puntual, pero no introduzcas bajo ningún concepto una contraseña personal.

Tienes que tener mucho cuidado con el nombre de las wifis públicas a las que te conectan, porque muchas veces son un 'fake' para robarte información de tu dispositivo.

3.- Ojo con los datos bancarios y las compras online

El último consejo enlaza con éste. Comprueba bien los sitios web en los que compras, fíjate que son webs fiables, lee las opiniones de otros compradores y comprueba que en el momento de la transacción haya una conexión segura (que en la barra aparezca 'https').

Tienes que tener cuidado porque circulan muchas páginas web o aplicaciones falsas que imitan a las originales. Pero hay que ir más allá, porque el peligro está más allá del momento de pagar. Procura tener el ordenador y el teléfono protegido y libre de amenazas. Para ello tendrás que evitar instalar software no verificado, descargar contenido sospechoso o instalar apps que pidan permisos desproporcionados. Usa una buena protección y los consejos que te dimos por aquí

4.- ¿Y tus contraseñas qué?

No vas a mimar con celo el cómo y el dónde te conectas y luego tener unas contraseñas endebles. Estamos hechos unos vagos y siempre recurrimos a las mismas dos o tres contraseñas facilonas, pero va siendo hora de hacerlas un poco más complejas para que no te hagan un Ashley Madison.

5.- Protege la conexión de tu casa

Te lo hemos dicho cientos de veces, pero no puedes tener la conexión a internet de su casa a expensas de los cacos. Comprueba que nadie se conecte a tu red en la página de configuración de tu ADSL o fibra, cambia la contraseña predeterminada del router y elige el nivel más alto de protección que te permita tu compañía (de WPA2 para arriba es lo recomendado).