Consejos para evitar el 'spam' en el correo

El primer consejo, y el más obvio, para evitar 'spam', es no abrir correos sospechosos, ya que podría ser la vía de entrada para la llegada masiva de más correo basura. Pero los 'spammers' no son tontos y siguen buscando llegar hasta ti sin alusiones a productos milagro, ofertas irresistibles, dinero gratis o alguna alusión sexual.

Se pueden aprovechar de tu odio a las listas de correo y te mandan mensajes para cancelar suscripciones... que son la trampa para entrar en sus horribles cadenas (aquí un consejo para limpiar tu bandeja de entrada de forma más efectiva).

Si acabas abriendo un correo así no cargues ninguna imagen, estas suelen ser prácticamente invisibles ante tus ojos si haces 'click' por error, aunque la mayoría de los clientes las bloquean por defecto (por eso este sistema está en desuso). Por supuesto, tampoco entres a ningún link: por muy legítimo que parezca el remitente, como Twitter o una entidad bancaria, te la pueden estar colando.

Otros de los consejos que ofrecen las empresas de seguridad para enfrentarse al 'spam' es que no hagas ninguna compra de un producto desde correos electrónicos no solicitados o no reenvíes cadenas de emails, como alertas de virus o los correos apocalípticos del cierre de Hotmail o el pago inminente de WhatsApp (oh, wait...)

Lo mejor que puedes hacer para sobrellevar las ingentes cantidades que pueden llenar tu cuenta de correo es tener varias cuentas: una privada, que solamente tengan tus contactos de confianza debidamente en tu libreta de direcciones, y otra pública. Con esta última puedes participar en foros, registrarte en webs, páginas promocionales y otras listas de correo.

Pero tampoco te emociones y coloques tu dirección pública en cualquier sitio a la ligera. Si tienes que hacerlo no la escribas tal cual, a modo de enlace: escribe “nombre-arroba-dominio-punto-com” o alguna fórmula parecida que solamente sea inteligible para un humano, no para los rastreadores web.

De todas formas los filtros anti-spam son cada vez más sofisticados, pero siempre puedes usar extensiones en navegadores como NoScript o Better Privacy en Firefox o ScriptSafe o Ghostery en Chrome para navegar más seguro, eliminando la huella de tus cookies o escondiendo tu dirección de correo mientras navegas.