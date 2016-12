Un crowdfunding para el día a día: financia fiestas, regalos de cumpleaños...

Siempre pasa lo mismo: llega la hora de organizar una fiesta de cumpleaños o de comprar un regalo y recoger el dinero es todo un suplicio. La creación de un bote supone poner de acuerdo a los participantes e ir quedando para recaudar el presupuesto. Un engorro que podría acabar gracias a la plataforma española Splitfy.

Aunque existen ya multitud de plataformas de crowdfunding, Splitfy ha logrado darle una vuelta de tuerca al concepto de recaudar dinero. En sus dominios no hace falta ofrecer recompensas a los que pongan dinero ni es necesario esperar a alcanzar un objetivo para recoger el dinero: se trata de un bote de los de toda la vida llevado a la web.

Si perseguir a los participantes del bote es el mayor problema, Splitfy lo pone fácil y permite crear el plan en su plataforma la campaña de crowdfunding caseri en cuestión y, lo más importante, invitar luego a tus amigos a través de las redes sociales o incluso por WhatsApp.

A partir de ahí, pocas excusas tendrán los demás para no poner su parte, ya que los pagos se pueden hacer en cualquier momento y desde cualquier sitio del mundo. Mientras, el organizador del bote podrá controlar quién ha puesto dinero y cuánto ha pagado cada uno.

El funcionamiento es realmente sencillo: sólo hay que describir para qué quieres recaudar el dinero, cuánto quieres recaudar, subir una foto e invitar a los demás. Cuando quieras recoger el dinero, solo tienes que solicitarlo y Splitfy hará la transferencia en un plazo de 48 horas.

Más allá de planes entre amigos (como viajes, regalos o cualquier plan en el que compartas gastos) o con compañeros de trabajo (el típico pago de los números de la lotería de Navidad o las cenas de turno), la plataforma española está pensada también para la creación de botes solidarios.

Así, también se pueden crear campañas con la intención de recaudar dinero con fines benéficos. Para ello, se puede establecer que el pago de los participantes sea una cifra variable a partir de un mínimo o que sea una cantidad fija.

Todo ello, basado en dos características fundamentales que podrían hacer de Splitfy el bote virtual definitivo: no tiene coste alguno para sus usuarios (no recoger el dinero conlleva comisiones) y la tecnología del Banco Sabadell asegura que el dinero no se perderá por el camino.

“Quien prueba nuestra plataforma acaba repitiendo. Ya no es necesario que persigas a tus amigos para recoger el dinero de una fiesta, viaje o regalo en grupo”, resume el CEO de la plataforma, Miguel Milián.

Así, Splitfy cuenta ya con más de 10.000 usuarios y en torno a los 100.000 euros recaudados en total. Además, la startup logró después de verano cerrar una ronda de inversión de 150.000 euros con la que asegura que este bote con forma de crowdfunding tiene cuerda para rato.