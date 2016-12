El crowdfunding sale del armario: de la alegalidad a la hiperregulación

A principios de enero ya se decía que 2014 podía ser el año del crowdfunding en España y parece que era cierto, a tenor de ser un año que empezó con un record absoluto de recaudación y con el imparable auge de la financiación de muchos proyectos que, si de la financiación bancaria dependiese, quizá no hubieran salido adelante.

Sin embargo, el crowdfunding en nuestro país siempre ha tenido una cuenta pendiente: la regulación. A día de hoy, el crowdfunding en España no está regulado, con lo que se mantiene en un pequeño vacío legal que no acaba de dar cobertura a una práctica económica que cada vez cuenta con más adeptos. Las plataformas de crowdfunding llevan tiempo pidiendo que se regule su actividad, y parece que este va a ser el año.

Una ley polémica para regular el crowdfunding

El primer empujón ha saltado esta semana, cuando el Consejo de Ministros anunció el lanzamiento, por parte del Gobierno, de un anteproyecto de ley para regular esta práctica. Sin embargo, este anuncio no está exento de polémica ni mucho menos, ya que ha creado una confusión que parece derivar en un verdadero perjuicio para quienes opten por financiar sus proyectos mediante crowdfunding y para quienes aporten el dinero.

El crowdfunding básico, basado en aportaciones por parte de unos usuarios que reciben a cambio unas recompensas u otras en función del dinero aportado, en principio no se va a ver afectado por esta nueva legislación. Sí lo harán el equity crowdfunding (financiación de startups a cambio de acciones en la empresa) y el crowdlending (préstamos P2P), dos prácticas aún por detrás del crowdfunding básico, pero también en auge.

3.000 euros como aportación máxima a un proyecto

La polémica central viene por dos partes: en primer lugar, por la cantidad que cada persona (inversor profesional o no) puede gastarse en cada proyecto. El Gobierno pretende establecer un límite, que asciende a 3.000 euros por proyecto y a un total de 6.000 euros por persona al año. Este límite no parece que vaya a afectar demasiado en los casos de préstamos P2P, donde es raro ver aportaciones personales superiores a esa cifra.

Sin embargo, desde varios sectores ven esta medida como un claro impedimento para el equity crowdfunding, sobre todo si tenemos en cuenta que, en la mayoría de plataformas de este tipo, los inversores acostumbran a desembolsar a cantidades que multiplican hasta por diez ese límite. La escala más baja de inversores, los llamados business angels, suelen manejar unos parámetros de inversión de entre 20.000 y 50.000 euros por proyecto, con lo que este límite les cortaría las alas. Además, cabe hacerse una pregunta: ¿estaría dispuesto un inversor a entrar en una empresa haciendo un desembolso de sólo 3.000 euros? La respuesta parece negativa.

Un millón de euros como financiación máxima

El otro aspecto polémico viene de la financiación de la empresa o particular que recurra al crowdfunding. Según el anteproyecto de ley que maneja el Gobierno, un proyecto de crowdfunding no podrá recaudar más de un millón de euros mediante esta práctica. Es cierto que, a día de hoy, ningún proyecto en España ha logrado llegar a esas cifras, pero no parece que vaya a ser un techo inalcanzable en muy pocos años, con lo que también se acusa al Gobierno de querer poner puertas innecesarias al recibimiento de financiación.

Además de todo lo anterior, las plataformas online que ofrezcan este tipo de servicios serán sometidas al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que las multará con hasta 200.000 euros si incumplen la normativa.

Tras el Consejo de Ministrosel anteproyecto de ley pasará al Congreso, donde será debatido de cara a tener una nueva ley para finales de verano.