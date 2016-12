Los cuatro ruidos más insufribles que salieron de tu ordenador

¿Cuál es el ruido o sonido más molesto que puede salir de tu ordenador a día de hoy? Pues chico... a lo sumo, el del ventilador. Y casi ni eso, ¿eh? Porque si tienes un equipo medianamente reciente, seguro que lleva un ventilador bastante silencioso.

Sin embargo, si tienes de 30 años para arriba te animamos a que eches la vista atrás y seas consciente de que el más mínimo ruidito que puedas escuchar hoy no es, ni de lejos, tan molesto como algunos de los que te acosaban hace 15 años.

¿No los recuerdas? Pues prepárate para volver al museo de los horrores

1. Error de Windows

El peor de todos, sin duda. No había un sonido más terrible que aquel. Por dos motivos, básicamente: el primero, que ese sonido indicaba que algo iba mal, y eso nunca gusta a nadie. El segundo, que si no era suficiente drama saber que algo iba mal, encima tenías que darte cuenta de ello con un sonido terrible que te pegaba un sustazo no apto para cardiacos.

2. La voz del antivirus

Si de verdad padeces del corazón seguro que el sonido de error de Windows te parece una cosa de críos en comparación con el que estás recordando: la voz del antivirus.

La voz del antivirus era aquella cosa horrible que sonaba en mitad de la noche, mientras estabas durmiendo (porque en esa época dejábamos el ordenador encendido por cuestiones que no vienen al caso) y te despertaba de un sopetón con una voz infartante que te decía “La base de datos de virus ha sido actualizada”.

Este invento del demonio fue obra del antivirus Avast, pero lo mejor de esto es que a muchos de los demás antivirus les dio por pensar que aquello era magnífico y también lo habilitaron en sus programas. Qué ideaca, ¿eh? Una generación hipertensa para toda la vida.

3. Módem conectándose

Empecemos por admitir que, en su momento, este sonido quizá hasta tuvo algo de romántico. Más que nada porque fue con el que casi todos nos estrenamos en esto de internet. Un módem de 56k, una ventana al mundo (que queríamos considerar mucho más rápida de lo que en realidad era) y un ruidito que todos llegamos a aprendernos de memoria.

Pero bueno, la emoción duró lo que duró. Cuando ya nos acostumbramos a la felicidad de tener internet, el insufrible ruido del módem era poco menos que el duro peaje a pagar por disfrutar de una conexión.

4. Sonidos del Messenger

Si cuando oyes hablar del Messenger piensas que nos referimos a Facebook Messenger es que eres demasiado joven (y te odiamos por ello). Messenger fue el primer programa de mensajería instantánea (más allá de chats) consolidado en el mundo. Era un producto de Microsoft y, definitivamente, nos conquistó a todos.

De entre sus sonidos, el más especial era el 'ti-to-tín' que sonaba cuando alguien nos escribía. Emocionante, ¿verdad? Sí, a menos que tuviésemos iniciadas varias conversaciones o que tuviésemos a uno de esos amigos que le da a la tecla 'intro' cada tres palabras.

Y si ese sonido llegó a sacarnos muchas veces de nuestras casillas, ojo, que lo peor estaba por llegar. En sus últimos años de esplendor, Messenger estrenó el zumbido, una cosa de lo más divertida... cuya andadura duró tres tardes, lo que tardaste en darte cuenta del coñazo que era recibir zumbidos a todas horas.