Cuatro 'youtubers' que triunfan a pesar de (o gracias a) su machismo

Si tienes más de 30 años seguro que no te gustan los 'youtubers'. De hecho, no sólo no te gustan, sino que quizá ni siquiera entiendes cómo pueden gustarle a tantísima gente como para que cuenten con millones de seguidores.

Y es que la proliferación de 'youtubers' no sólo ha marcado una revolución audiovisual: también nos ha puesto frente al espejo a todos aquellos que, en un momento dado, hemos pecado de una actitud entre elitista y de viejo cascarrabias para ningunear lo que, nos guste o no, es una nueva forma de producir y consumir contenidos.

Sin embargo, eso no quita que a menudo podamos ver actitudes que sorprendan desagradablemente, sobre todo cuando se trata de mentalidades que -pensábamos- las nuevas generaciones ya no tenían en su cabeza.

Y es lo que pasa con el machismo: mientras los viejóvenes aún luchamos (con mayor o menor éxito) por quitarnos los tics machistas que aprendimos desde críos, a algunos 'youtubers' no sólo no les molestan, sino que casi los han convertido en uno de los ingredientes de su éxito. Estos son cuatro ejemplos españoles:

1.- Álvaro Reyes.

Seguramente el mejor ejemplo... y el más vergonzante. El autodenominado gurú de la 'seducción científica' no tiene bastante con llenar su canal de visitas gracias a estrategias cuya base científica es más que cuestionable, sino que, además, consigue hacerlo hacerlo con un nivel de vejación machista que debería sonrojar a cualquiera.

¿Crees que exageramos? Date una vuelta por su canal y compruébalo con vídeos como 'Cómo y cuándo tocar a una mujer', 'Cómo no ser rechazado jamás por una mujer' o 'Cómo abordar a una mujer durante el día'.

2.- Álvaro Ojeda.

Es más proclive a los vídeos con contenido político, pero lo cierto es que, de cuando en cuando, el periodista Álvaro Ojeda también acaba hablando sobre las mujeres... con un enfoque en el que las perjudicadas casi siempre suelen ser las mismas: las propias mujeres de las que acaba hablando en el canal.

Para comprobarlo puedes echar un ojo a vídeos como 'Quieres acostarte con el amigo de tu novio', 'Regala una (ejem) por San Valentín' o 'Los ligues'. Incluso cuando quiere criticar la violencia de género la cosa le queda un poco rancia.

3.- Dalas Review.

Otro clásico. Pese a su tremenda juventud, el 'youtuber' Dalas Review es uno de los que más polémica causa en toda España (y parte de Latinoamérica, ojo) con sus diversos comentarios sobre las mujeres y el feminismo. De hecho, en los últimos meses se ha llevado varios escraches cuando ha firmado libros en grandes ciudades.

Y aquí es donde aparece la palabra mágica: feminazi. Y Dalas la usa mucho: 'Las feminazis más hipócritas e imbéciles', 'Una (ejem) bipolar que (ejem) con su perro y es feminazi' o 'Feminazis atacan a la Guardia Civil y ganan'.

4.- Jorge Cremades.

Jorge Cremades es uno de los que ha revolucionado los vídeos cortos en Vine y Facebook, pero a medida que iba aumentando su número de vídeos... también lo hacía la visión chunga que ofrecía sobre las mujeres.

Quizá el de Jorge Cremades sea el machismo más 'inconsciente', pero también es más que señalable. Y ejemplos hay de sobra: 'Momentos incómodos con tu novia' o 'Cuando descubres que tiene novio', entre otros.