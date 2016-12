Diez leyendas urbanas tecnológicas que (casi) todos nos creímos

Pese a que la tecnología en general e internet en particular llevan algunas décadas instaurados en nuestro día a día, aún es mucho el desconocimiento tecnológico que tenemos los ciudadanos, lo que nos lleva a la propagación de leyendas urbanas que por supuesto no se cumplen, pero que hacen que muchos nos dejemos llevar por el miedo, la confusión o la ignorancia.

Estas son diez de las leyendas urbanas tecnológicas que más en vilo nos tuvieron:

1.- El efecto 2000. Sin duda, uno de los que más pánico provocó. Durante todo el año 1999 empezó a difundirse la duda de qué pasaría el 1 de enero de 2000. Debido a que los programadores usaban el código Y2K como símbolo de error, el pánico se apoderó de muchos al pensar que, con la llegada del año 2000, los ordenadores podrían reprogramarse al 1 de enero de 1900 y todo podría fallar. Como ahora ya sabrás, las consecuencias del efecto 2000 fueron... ninguna en absoluto.

2.- Play Station y Sadam Hussein. A finales del año 2000 empezó a correr el bulo de que el Gobierno de Sadam Hussein se había hecho con 4.000 ejemplares de la Play Station 2 con un objetivo nada desdeñable: conquistar el mundo. Se ve que tal objetivo sería plausible debido al insuperable desarrollo tecnológico de la consola, cuyo software lo mismo te permitía jugar al Fifa que conquistar el mundo en una tarde. Con el tiempo, se considera que este rumor fue una estupenda acción de marketing viral, quizá procedente de la propia Sony.

3.- El móvil te deja impotente. Cada vez que se populariza el uso de algo, no hay quien falte a la cita para tacharlo de maligno por algún motivo. En este caso el culpable fue el teléfono móvil, del que se decía que, al estar guardado en el pantalón, acababa causando impotencia a los hombres que lo portaban. Al fin ha quedado una cosa clara: el móvil no te deja esteril... a menos que no ligues en el mundo real, en cuyo caso te da un poco igual.

4.- El móvil provoca cáncer. Efectivamente, cuando a un objeto tecnológico se le empieza a acusar de provocar enfermedades, el cáncer tarda poco en llegar. Esta irracional creencia (porque no es más que eso, una creencia) asegura que las ondas magnéticas que produce el teléfono pueden producir cáncer a sus usuarios. La idea se hizo fuerte cuando la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en la lista de productos “posiblemente cancerígenos”, al mismo nivel que productos tan mortíferos como... el café. En realidad, no hacen falta ni 5 minutos de explicación química para comprender que la radiación que emite un teléfono móvil es incluso más baja que la del propio sol.

5.- El pin del cajero al revés. A mediados de la década pasada surgió una nueva alerta social: los atracos en cajeros automáticos estaban creciendo a un altísimo ritmo. Fue entonces cuando alguien se sacó de la chistera un ingenioso bulo: si alguien te atraca, basta con que en el cajero marques tu código pin al revés y llegará un aviso a la Policía. Un mito que, por supuesto, era falso, aunque no podemos negarle la originalidad a su inventor. Al menos, los que no tuviésemos un pin capicúa.

6.- Dejar encendido el fluorescente consume menos que apagar y encender. Otra de las cosas que te dijo tu madre cuando eras pequeño: si vas a estar yendo y viniendo constantemente a la cocina, mejor deja el fluorescente encendido, ya que si lo enciendes y apagas cada dos por tres acabarás gastando más. Este mito tiene un origen real, y es que es cierto que un tubo fluorescente aumenta su consumo al encenderse y apagarse, pero en ningún caso tanto como para que te compense más dejarlo encendido.

7.- Es mejor agotar la batería antes de cargarla. Este mito comenzó, igualmente, cuando se popularizó el uso del móvil: antes de cargar la batería has de dejarla que se agote del todo; si no, reducirás su vida útil. Y ojo, este mito era cierto cuando los teléfonos usaban baterías de cadmio, pero hace muchos años que todos los teléfonos las usan de litio, un material al que le da igual cuándo recargues la batería.

8.- Los cactus y el ordenador. ¡Cuidado! ¿Es que no sabes que un ordenador puede emitir ondas maliciosas para tu salud? No pasa nada, pones un cactus al lado y él se encargará de absorber toda esa radiación. En realidad, las ondas que emite un ordenador no solo son inocuas para la salud, sino que además viajan en línea recta. Si quieres que las absorba un cactus, tendrás que ponerlo entre la pantalla y tú. Ahora bien, no te quejes si luego no ves nada.

9.- El móvil que hace explotar la gasolinera. Si pasas por delante de una gasolinera hablando por el móvil, seguramente el encargado te echará la mayor bronca que hayas recibido en toda tu vida, ya que existe la falsa creencia de que una cosa tan insignificante como un teléfono móvil puede hacer explotar algo tan colosal como una gasolinera. Hasta ahora nadie ha podido demostrar tan exótica teoría; de hecho, el programa Brainiac, de la televisión británica, se encargó de desmentirla en su momento:

10.- Atari y ET. Una de las teorías más estrambóticas y divertidas. Cuando la empresa de videojuegos Atari fracasó estrepitosamente con el lanzamiento del videojuego 'ET el extraterrestre' comenzaron las confabulaciones acerca de que la propia compañía hubiese enterrado cartuchos de este fracasado lanzamiento en un desierto. Lo maravilloso de la historia es que... ¡al final era real! El pasado 26 de abril, un grupo de excavadores se encontraron los cartuchos en el desierto de Alomogordo, en Nuevo México.