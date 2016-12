Diez noticias que serían bombazos si no hubieran sido inocentadas

Ojalá todos los días del año fueran como el 1 de abril... Para un periodista viene a ser el país feliz de la piruleta, con noticias chocolateadas por todas partes. Falsas, sí, pero grandiosas. Ese tipo de historias que no van para Pullitzer pero que todos queremos escribir (o inventarnos). Y los lectores, tal como está el patio, tampoco notáis tanto la diferencia, ¿no?

En el sector tecnológico, el día de los inocentes yanqui es aún más divertido. Hay mucho friki suelto picando código, tanto en los gigantes como en las startups. Así que el April Fools' Day resulta de lo más entretenido ¿Que ya no hay innovación? ¿Que no? Será el resto del año.

Ojalá muchas de las ideas que salen de una inocentada se hicieran realidad algún día. Hay de todo, desde lo más descabellado hasta aquello que te hace suplicar: “Por lo que más quieran, ¡que alguien lo implemente!”. Por si no estuviste muy atento o no te manejas muy bien con el inglés, hemos recopilado las mejores inocentadas.

Si Facebook cambia, Hootsuite cambia

Todo buen gestor de redes sociales debe estar atento a los cambios que se producen en Twitter, Facebook y compañía, porque los usuarios entran precisamente para organizar sus publicaciones en estas plataformas. Entonces, si a Zuckerberg le da por comprar Oculus, Hootsuite tendrá que actualizarse, ¿no? Es lo mínimo...

Así lo hicieron, aunque solo fuera de coña y por un día. Te presentamos Owlculus. La realidad virtual ya está en las redes sociales y ha venido para quedarse.

Pues no va a dar juego la bromita...

La que ha liado Facebook. Ahora todo el mundo se está subiendo al carro de Oculus Rift. La primera, por supuesto Twitter, que tiene un largo historial de 'homenajes' a Facebook entre sus rediseños (y viceversa, ojo). La red de microblogging está trabajando imaginariamente en Twitter Helmet, que (no) “estará disponible este otoño”, según el falso anuncio.

Express yourself - with no hunting and pecking. https://t.co/GadIdK7nnV — Twitter (@twitter) abril 1, 2014

Flipboard se vuelve 'gamer'

Si Facebook compra Oculus, Twitter lanza un casco y Hootsuite sigue con la broma (ah, no, que lo primero era verdad...), la gente de Flipboard no iba a ser menos. Ellos también quieren entrar en el mercado de los videojuegos y hacerlo por la puerta grande, de la mano del archiconocido Flappy Bird ¿Todavía no lo has probado? Pincha aquí y disfruta del increíble FlappyBoard.

La peli de Netflix

Las pelis con mensaje, las de pensar, son soberanamente aburridas. Si te diviertes, no hay aprendizaje, ¿no? Si eres de los que tiene esta concepción del cine, la 'película' que Netflix publicó con motivo del día de los inocentes te parecerá una didáctica obra maestra. Un pollo asándose. Y ya está. Muy seguido. Hasta que te hartes.

Apple compra iFixit

Todo el mundo sabe que los productos de la manzana mordida no son fáciles de arreglar. Si se te casca el iMac, dalo por muerto (o casi). La gente de iFixit se encarga de demostrarlo cada vez que sale un nuevo dispositivo con el sello de Apple ¿No te suenan? Son los que hacen esos vídeos desmontando cacharritos que tan bien funcionan en YouTube. Y, sí, una de sus peores pesadillas son los iPhone, iPad y compañía, que critican cada vez que tienen ocasión.

Por eso el anuncio de una compra por parte de Apple tuvo tanta gracia. Chiste interno, pero de los buenos. Por eso y porque algunos –como la CNN- tardaron un rato en darse cuenta de que se trataba de una broma.

Adiós a la realidad #nofilter

Las tecnológicas no son las únicas que se lo pasan pipa el 1 de abril. También los periodistas gastan alguna broma que otra y esta de un bloguero de The Guardian es inigualable. El plumilla británico se sacó de la manga Instawindow, una revolucionaria ventana para ver el mundo como si le hubieran aplicado un filtro de Instagram. Si existiera, más de uno se lo compraría, me apuesto un Facebook Credit.

El CERN se pasa a Comic Sans

Gloriosa. Sinceramente, nuestra favorita ¿Quién dijo que los científicos no tenían sentido del humor? Pues los señores que demostraron la existencia del Bosón de Higgs lo tienen y saben reírse de sí mismos. Aprovechando el tirón que tuvo el PPT con el que anunciaron su gran hallazgo, han decidido que a partir de ahora todo lo harán en Comic Sans. Unos genios.

Un carril para los que usan el móvil mientras andan

¿Veis lo que os decíamos de que algunas innovaciones serían realmente útiles si salieran a la luz? Ésta, sin dudarlo. La Universidad de Northeastern habilitó un ficticio carril en su campus para estudiantes que van mirando al móvil mientras caminan ¿Lo malo? Que en la vida real el resto de carriles se abandonarían.

Funcionalidades añadidas

Que esté en manos de Yahoo! no ha hecho que Tumblr abandone su faceta más socarrona. Su inocentada del 1 de abril fue tan sutil que fue casi perfecta. La mayoría caímos como primos. Anunciaron que podías pasarte gratis a la nueva versión Pro, con mejoras a punta pala, y por supuesto todos nos tiramos en plancha. Pero lo único que recibías era un gorrito a modo de tocado en tu foto de perfil. Para que quedase bien claro que habías picado.

Y luego está Google...

Cuyo despliegue del April Fools' Day resulta cada año más inabarcable. Como esto sería interminable si nos ponemos a comentar todas sus bromas (y la NPR ha demostrado que no os leéis los artículos), preferimos enlazarlas (aquí están todas) e insertar una ristra de hilarantes vídeos. Eso sí que os gusta, eh, vaguetes... Hala, ¡a disfrutar!

- Lo que lo petará en YouTube en 2014

- La mano mágica

- Traducir internet a emoticonos

- Pokémon en Google Maps

- Reparto de cafés

- Google Apps para perros

Y esto no es más que una muestra, amigos. Los de Google deben tener un presupuesto ilimitado para chistes ¡Y que siga siendo así!