Las diez películas más 'geek' que todo amante de la tecnología verá en 2015

La cosa pinta bien para los amantes de la tecnología y la ciencia ficción. Robots malos, robots buenos, naves espaciales, historias de 'hackers', personajes de videojuego, 'Terminator' y, para rematar el año, el regreso de 'La Guerra de las Galaxias' que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Estas son las diez películas que un auténtico 'geek' no se debería perder en 2015 (o así lo vemos nosotros):

'Blackhat' ('Amenaza en la Red')

El actor que encarnó al divino Thor (Chris Hemsworth) deja el martillo para echar sus manos a un teclado en la que sera la película de 'hackers' del año: los gobiernos de Estados Unidos y China se ven obligados a cooperar para disipar una amenaza informática que podría acabar en ciberguerra. Si será otra cinta más para añadir a la lista de representaciones horribles de la seguridad informática en el cine, o si habrán contratado un buen asesor y le habrán hecho caso, no lo sabremos hasta el 30 de enero.

'El destino de Júpiter'

Los hermanos Wachoswki, responsables (para bien o para mal) de la trilogía 'Matrix', vuelven a representar un futuro apocalíptico con grandes dosis de tecnología destructiva en esta cinta protagonizada por Channing Tatum, Mila Kunis y Sean Bean que se estrenará el 6 de febrero. Los humanos son el último mono del universo y se han metido en una guerra con los que mandan. Afortunadamente, una inmigrante rusa que limpia váteres tiene en sus genes la llave de la victoria.

'Ex Machina'

Si te gustó el romance humano-máquina de 'Her', el de 'Ex Machina' es aún más loco (aunque no tiene tan buen pinta). Hablamos del debut como director de Alex Garland, guionista de '28 Días Después' y 'Dredd', que narra un triángulo amoroso entre dos hombres y una bella robot que verá la luz el 27 de febrero de 2015 ¿Su gran aliciente? Que los protagonistas, Oscar Isaac y Domhnall Gleeson, forman parte del elenco de otra película de ciencia ficción que saldrá a final de año: de la séptima entrega de 'Star Wars' hablaremos más adelante.

'Chappie'

Si el que firma esta lista solo pudiera ver una película, habida cuenta de su pasión por los robots, probablemente sería esta. El entrañable Chappie es un humanoide con mentalidad de niño que tiene que aprender a vivir rodeado de un interesante elenco de carne y hueso: Hugh Jackman, Dev Patel, Sigourney Weaver y... ¡los excéntricos componentes del dúo de rap sudafricano Die Antwoord! Los pelos como escarpias esperando a que llegue el 13 de marzo.

'Vengadores: La era de Ultrón'

Los superhéroes más poderosos de Marvel vuelven a unir sus fuerzas bajo la batuta de Josh Whedon, que ya sacó petróleo del 'blockbuster' la primera vez. Iron Man, Capitán América, la Viuda Negra, Thor, Hulk y compañía desbaratarán los planes del villano Ultrón en una cinta que para un 'geek' lo tiene todo: personajes de cómic, tecnología futurista, ciencia ficción...

'Terminator: Génesis'

Vuelve 'Goberneitor'. 'Génesis' será el arranque de una trilogía que regresará a los orígenes de la saga. Kyle Reese, hombre de confianza de John Connor, líder de la resistencia humana, viaja al pasado para rescatar a Sarah Connor de las garras de Skynet. Lo que no sabe es que Arnold, el Terminator 'bueno', ya le ha enseñado a defenderse sola. Llegará a la gran pantalla el 10 de julio.

'The Martian'

Ridley Scott, el hombre que revolucionó la ciencia ficción con 'Blade Runner' vuelve a la carga con una cinta ambientada en el espacio exterior y protagonizada por Matt Damon, Jessica Chastain y Sean Bean que se estrenará el 27 de noviembre. Narra, como el libro de Andy Weir en el que está basada, las desventuras de un astronauta atrapado en Marte.

'Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza'

La película más esperada del año para los 'geeks' (y no tan 'geeks') se hará esperar, previsiblemente, hasta el 18 de diciembre. J. J. Abrams, la maquiavélica mente detrás de 'Perdidos', se pone al frente de la saga intergaláctica en su séptimo episodio, cuyos hechos tendrán lugar después de la trilogía original. Veremos por tanto reaparecer, ya talluditos, a Luke Skywalker, Han Solo y la princesa Leia, acompañados por un nuevo elenco de personajes que encarnan actores como John Boyega, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Daisy Ridley, Oscar Isaac, el maestro del CGI Andy Serkis o el oscarizado veterano Max von Sydow.

'Cell'

El omnipresente Samuel L. Jackson y teléfonos móviles que convierten al personal en una horda de zombis son suficientes argumentos para que esta cinta de terror, basada en una novela de Stephen King, sea mencionada en nuestra lista. Todavía no tiene fecha.

'Rachet and Clank'

Uno de los videojuegos más populares de PlayStation, protagonizado por el felino y su inseparable robot que dan nombre a la saga, tendrá su versión cinematográfica en 2015 (fecha sin confirmar) ¿El argumento? Pues que estos dos patosos salvarán el universo casi de casualidad, como siempre.