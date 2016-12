Diez portales para alquilar apartamento estas vacaciones

¿Has decidido que quieres irte de vacaciones? Y dentro de tus vacaciones, ¿prefieres un apartamento antes que un hotel? Sin embargo, ¿aún no has reservado apartamento? ¿No sabes dónde vas a buscar?

Tranquilo. Pese al hecho de que seas la persona más vaga del mundo (que ya te vale no tener nada reservado a estas alturas), lo cierto es que este verano tienes más opciones que nunca a la hora de buscar y reservar un apartamento a través de internet. Hoy te presentamos diez opciones:

1.- airbnb. Seguramente no sea la más usada en nuestro país con este fin, pero más pronto que tarde lo será. Es una de las empresas con mayor potencial de crecimiento en Estados Unidos y, a pesar de los problemas, en España está creciendo a un altísimo ritmo. Es un portal nacido por y para este tipo de usos, así que es el primero que te recomendamos.

2.- Rentalia. Otra plataforma de los creadores de TopRural. En marcha desde hace cerca de una década, Rentalia es otro de los portales de referencia a la hora de alquilar una propiedad de manera vacacional. Actualmente el portal pertenece a idealista.

3.- Rusticae. Otro proyecto 'made in Spain' que, con el tiempo, ha conseguido muy buenas cifras. Además, Rusticae ha conseguido salir de España y estar presente en varios países latinoamericanos. Te interesa mucho si, al igual que con HomeAway, buscas alquilar en el medio rural.

4.- Niumba. Bajo la marca de TripAdvisor se presenta Niumba, otro portal de alquiler vacacional en el que, como en los demás, puedes establecer casi todos los filtros de selección que puedas imaginarte.

5.- Only Apartments. Presente en 103 países del mundo, Only Apartments te ofrece una interminable galería de destinos y de propiedades dentro de cada destino. Una fuente inagotable, sobre todo, si aún no has decidido a qué sitio quieres ir.

6.- Atraveo. Quizá sea la plataforma más escasa en cuanto a catálogo de propiedades, pero, al igual que Homelidays, te ofrece actividades complementarias. Una buena opción si aún no te has hecho una agenda de planes.

7.- Idealista. Pese a contar con Rentalia, la propia web de inicio de idealista también dispone del filtro para buscar todo tipo de apartamentos orientados solo al alquiler vacacional. Idealista es el indiscutible rey del alquiler en España, así que nunca será mala opción.

8.- Fotocasa. El archiconocido Fotocasa también se apunta, como Idealista, al alquiler vacacional. En una época en la que el mercado inmobiliario tradicional está más parado que nunca, Fotocasa apuesta por ofrecerte distintas propiedades para que las disfrutes solo en tus vacaciones.

9.- HomeAway. La plataforma que compró a TopRural es otra de las mejores alternativas en cuanto a oferta vacacional de todo tipo. Como airbnb, tiene un sinfín de filtros para que tu búsqueda sea lo más afinada posible.

10.- Homelidays. Pese a que HomeAway cuenta con su propio portal, la compañía adquirió Homelidays orientado, sobre todo, a los periodos vacacionales puros.