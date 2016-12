Diez predicciones tecnológicas más falsas que un billete de 3 euros

Desde que la tecnología se convirtió en uno de los epicentros de nuestras vidas, los avances de este tipo han ido a una velocidad tal que, entre todos, hemos ido creando todo tipo de adivinanzas acerca de qué maravillas tecnológicas nos traería el futuro.

Sin embargo, parece que en ocasiones se nos fue la mano, ya que muchos de aquellos avances distan mucho de la realidad actual. Estos son algunos de los 'fails' tecnológicos que en su momento predijimos:

1.- Móviles diminutos. Cuando los móviles se popularizaron, todos dimos por hecho que, más pronto que tarde, tendríamos teléfonos del tamaño de un dedo. El propio Will Smith, en Men In Black, aparecía con un dispositivo diminuto que parecía aventurar un futuro muy próximo. Sin embargo, la tendencia no solo se ha quedado corta, sino que, de hecho, se ha invertido ¿Quién nos habría dicho hace 15 años que a estas alturas de vida tendríamos móviles incluso más grandes que los que en aquel momento recibían el despectivo apodo de 'ladrillazos'?

2.- Pastillas que sustituyen a la comida. Si te gustan las películas futuristas habrás visto muchas que relataban situaciones en las que los seres humanos habían sustituido la comida tradicional por meras pastillas que aportaban los nutrientes y vitaminas necesarios en cada caso. Sin embargo, y pese a que se trata de una realidad total y absolutamente factible (y presente en según qué casos), no parece que lo vayamos a ver generalizado a corto ni a medio plazo.

3.- Dispositivos que 'traducen' a niños y perros. En 2012, IBM realizó un estudio con una diversidad de predicciones tecnológicas para 2017. Entre ellas se incluía la posibilidad de que las personas pudiésemos disponer de aplicaciones que nos 'tradujeran' los llantos de un niño o los ladridos de un perro:

Aún quedan tres años para 2017, pero la traducción de los ladridos de un perro parece más ciencia ficción que otra cosa. En cuanto a la interpretación del llanto de un niño, lo único que se le acerca un poco lo vimos en el traductor de bebés del tío Herb en Los Simpsons.

4.- ¿Un ordenador en cada casa? Imposible. En 1977, Ken Olsen, fundador de Digital Equipment Corporation, aseguró que “no hay necesidad de tener una computadora en cada casa”, una predicción tan negativa como equivocada.

5.- Adiós a la TV. Otro lumbreras fue Darryl Zanuck, productor de 20th Century Fox, quien en 1946 también hizo gala de sus poderes adivinatorios: “La televisión no durará, la gente se cansará demasiado rápido de pasar todas las noches mirando una caja de madera”.

6.- Aspiradoras de energía nuclear. En plena fiebre de la energía nuclear, el fabricante de aspiradoras Alex Lewyt sentenció: “En diez años, las aspiradoras impulsadas por energía nuclear serán una realidad”. Esperamos que no invirtiese mucho dinero en aquello.

7.- Leer el pensamiento. Otra iluminación de IBM, en este caso de 2011. Desde la multinacional hablaban de sensores que pudiesen leer la actividad cerebral de una persona y establecer vínculos con sus acciones:

Esta tecnología pintaba muy bien a la hora de tratar posibles trastornos mentales o incluso lesiones cerebrales, pero sigue siendo un horizonte demasiado lejano.

8.- Ciudades marítimas. En su momento, la imaginación de los tecnófilos también nos llevó a pensar que, en un futuro no muy lejano, dispondríamos de ciudades subterráneas o incluso marítimas. A día de hoy, solo los mafiosos de las películas y los duendes del inframundo pueden presumir de estos lujos.

9.- Vacaciones en Marte. ¿Te acuerdas de cuando mirábamos con deseo el futuro y nos hablaban de que, más pronto que tarde, los seres humanos no solo podríamos hacer viajes a Marte sino que, de hecho, incluso podríamos tenerlo de destino vacacional en agosto? Pues sigue soñando.

10.- Coches voladores. Una de las predicciones más recurrentes... pero que sigue sin ser realidad. Es cierto que en este tema ha habido muchos avances, y en las últimas décadas se ha trabajado con muchos prototipos de este estilo que funcionan. Sin embargo, no se trata de un uso regulado ni popularizado: por ahora, la visión de un atasco mañanero entre las nubes sigue siendo una paja mental.

Eso sí, algunos prototipos son la mar de bonitos, al menos: