675.940 euros: un juego de mesa bate el récord de webcrowdfunding en España

¿Quién iba a decirnos que un juego de mesa iba a revolucionar (más o menos) internet? ¿Quién iba a pensar que, en pleno desarrollo de videojuegos casi más reales que la vida misma, un juego de mesa de 25 años se iba a convertir en el objeto de deseo de miles de personas en todo el mundo?

El truco no lo sabemos, pero si tienes más de 35 años, es posible que tú sí lo sepas. Es posible que, cuando fueras un niño (o incluso algo mayor), echases horas y horas jugando a Heroquest, un juego de rol que hace 25 años encandiló a mucha más gente de la que hoy podríamos imaginar. Y ha sido una empresa española la que ahora ha vuelto a ponerlo en el candelero.

675.940 euros en apenas 45 días

Se trata de Gamezone, una compañía que, con motivo del 25 aniversario de la publicación de Heroquest, ha decidido lanzar una nueva versión a modo de homenaje. Y, para financiarla, recurrió a la plataforma de crowdfunding Lánzanos.com, donde se marcó un plazo de 45 días para conseguir la financiación necesaria.

La cifra deseada era de 58.000 euros, pero en menos de una tarde se quedaron cortos. El proyecto en Lánzanos nació la tarde del 23 de diciembre, a las puertas de Nochebuena, pero menos de cuatro horas bastaron para conseguir el objetivo. Tras un mes y medio en el que los apoyos no pararon de llegar, este lunes, 10 de febrero, el proyecto ha cerrado su plazo de tiempo con nada menos que 675.940 euros, lo que constituye el récord de una campaña en una plataforma de crowdfunding española de toda la historia, tan solo superada por la aventura en solitario de El Cosmonauta.

Todo nació con una petición online

La idea de recuperar Heroquest no fue de esta empresa española, precisamente. En realidad, todo nació en Change.org, donde un fan acérrimo del juego inició una petición para que se lanzase una nueva versión como regalo de aniversario para los fans. Los responsables del juego no atendieron a su petición, pero Gamezone sí, elaborando un complicado proyecto que incluye tres versiones del juego, así como diverssos añadidos con figuras extra y demás accesorios.

En total, han sido más de 8.000 las personas que han adquirido este homenaje al juego, que ha sabido colmar las ansias de sus fans en una edición especial disponible en castellano, inglés, francés, italiano y alemán.

Con la polémica a cuestas

No obstante, el camino no ha sido nada sencillo, ya que la polémica ha acompañado a este proyecto desde el principio. Su primera tentativa de crowdfunding fue en Kickstarter, la mayor plataforma de crowdfunding de todo el mundo. El proyecto entró siendo un exitazo, pero poco después fue cancelado debido a una reclamación de derechos de autor, ya que se consideró que la empresa Gamezone no podía editar un juego llamado Heroquest.

La siguiente parada fue en España, país en el que Gamezone tiene registrada la marca Heroquest, y comenzó la campaña en la plataforma Verkami que, muy poco después, también procedió a cancelarla. Finalmente, Heroquest entró a Lánzanos tras dejar claro que su proyecto no editaría el juego original, sino una versión a modo de homenaje hecha por Gamezone.

Así las cosas, más de 8.000 fanáticos de Heroquest ya esperan su edición 25 aniversario, que estará disponible a finales de 2014.