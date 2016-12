Amazon, Apple y Google podrían dominar el mundo del e-book con el 'social selling'

Imagina que es mucho antes de 1986. Jorge Luis Borges aún vive, pero no está en casa. Imagina que cruzas la puerta y entras en su biblioteca. Imagina que coges uno de sus libros. Lo abres. Una breve nota, pegada, ese párrafo subrayado, que te sorprenden.

Sacas una pequeña libreta de tu bolsillo. Apuntas el título de la novela, el autor, la anotación. Abandonas la casa de Borges. Vas a una librería. Compras el mismo libro, lo lees y lo abandonas en tu biblioteca. Sales de casa y, sin darte cuenta, otro lector, otro desconocido, entra en tu biblioteca y ve ese mismo libro.

Muy borgesiano, pero posible. Porque la tecnología puede hacer todo eso sin tener que desplazarte a ninguna biblioteca ajena. Es el social selling o compra social. Se trata de un nuevo concepto que muchos profesionales del sector editorial están observando con desconfianza, cautela o expectación (y no por este orden).

No en vano, algunas plataformas online –a los pioneros siempre se les toma por locos- ya desarrollan webs que favorecen esa ‘compra social’. Ojo. No se trata de un algoritmo de recomendaciones como el que tiene Amazon o Casa del Libro, que te devuelven recomendaciones por etiquetas similares a tus búsquedas o compras. No.

Es un concepto más amplio. Entras en una web, escuchas de qué libro se habla, quién lo recomienda y por qué. La web personaliza su home cada vez que accedes. Luego, cuando decides comprar el e-book, lo lees, lo subrayas, compartes párrafos, creas conversación y así la web aprende de tu comportamiento de lectura: cuántas páginas has leído, dónde te has cansado, qué párrafos relees más.

¿Te suena? Casi, ¿verdad? Es lo que, por ejemplo, hace a menor escala Google con su publicidad contextual (Google Adwords) o lo que intentaron algunas aerolíneas cuando quisieron incorporar en la compra online de billetes el nombre de los pasajeros, por si te interesaba sentarte a su lado por afinidad o amistad.

Eso es el social selling, pero aplicado al libro electrónico. Y ya existen iniciativas como Sobooks o Widbooks.

Son webs sociales que te proponen nuevos títulos, tú los compras y tus recomendaciones en Twitter, Facebook o Google + y tus notas o subrayados almacenados en la nube sirven para que nuevos lectores se conviertan en esos desconocidos, como tú, un desconocido que ‘se ha colado en la biblioteca de Borges’.

Así que junta el boca a boca sobre un e-book, súmale la recomendación de un librero y tu comportamiento de lectura, página a página, y ya tienes la fórmula mágica que todo editor ansiaría.

“Aquel que sume estas tres variables: boca oreja, compra online y comportamiento en la lectura del e-book será el operador que gane la batalla por el control del mercado”, explica Javier Celaya, socio fundador de Dosdoce.com.

Celaya asegura que las grandes empresas tecnológicas irán, irremediablemente, hacia este nuevo concepto de social selling, ya sea a través de tecnología propia o bien con adquisición de empresas que ya lo desarrollen.

Según fuentes del sector editorial, Amazon controla en España el 45% del mercado del libro electrónico. Tras la empresa de Jeff Bezos se encontraría Apple, Casa del Libro y Google Play, en este orden.

Ninguna de ellas, al margen de su algoritmo de recomendación, aplican ‘la compra social’. Porque, si lo hicieran, podrían manejar a su antojo el antes, el durante y el después de la adquisición de un e-book; es decir, dominarían el futuro del mundo del libro.

“Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos (…). Yo afirmo que la Biblioteca es interminable”, narraba Borges en su relato La Biblioteca de Babel.

