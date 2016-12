Blackberry 10, el gran olvidado

¿Recordáis que hace unos años había gente que se metía con el iPhone, aunque mucho más con Android, porque eran teléfonos poco prácticos, en los que costaba escribir porque no tenían teclado físico y porque no eran nada profesionales? Sí, hablo de la gente que usaba BlackBerry. Bien, ¿pues sabéis dónde están ahora? Ellos están vivitos y coleando, pero con otros teléfonos, porque el teléfono que usaban, la BlackBerry, está más que muerto.

Ni la adicción de Barack Obama al smartphone de las teclas ha podido salvarla. BlackBerry y su BlackBerry OS, en sus diferentes versiones, fueron los primeros en introducir en las cabezas y las manos de la gente lo que era un smartphone, es decir, un cacharro para ver el correo, consultar compulsivamente Facebook y Twitter y no llamar casi nada por teléfono. Antes de esto, era el dispositivo preferido de las empresas para atar en corto a los empleados y que pudieran corregir ese Excel importantísimo de última hora del viernes... que el jefe leerá el lunes.

Gracias a que dejó de ser tal cosa con la proliferación de nuevos servicios y aplicaciones móviles, y porque las compañías empezaron a regalarlas con contratos baratos para gente joven, BlackBerry pudo ser un contendiente digno de dos gigantes como Apple y Google... durante un tiempo. El teclado, como todo el mundo sabía que iba a pasar, se quedó atrás. A los datos me remito. Y esto no es nada comparado con la caída del 56% de ventas del año pasado.

Así, BlackBerry decidió dar un salto de fe llamado BlackBerry 10 y sacar una vuelta de tuerca a Android y iOS. Sorprendemente, y pese a que nadie lo sabe salvo yo y dos eslavos encerrados en una cueva en Asturias, BlackBerry 10 es un sistema operativo muy inteligente y que deja en evidencia en algunas cosas a su competencia.

Por ejemplo por cosas como BlackBerry Hub, donde todas las notificaciones de mails, tuits, chats, etcétera aparecen de forma semidesarrollada, y que es accesible directamente desde el escritorio del móvil permitiendo hacer todo lo que uno quiera sin abrir una sola app ¿Acaso no es molesto ir de una app a otra cuando tienes chorrocientas cosas en el móvil? Lo dicho: Android, copia esto.

La principal innovación en BB10, evidentemente, recae en el teclado. Muchos de los problemas de BlackBerry pueden resumirse en que la gente que sí gustaba del teclado en el móvil ha tenido que dar el salto a Android o iPhone para no quedarse atrás. Por eso es una auténtica lástima que lanzaran su teclado para pantallas táctiles tan tarde. El teclado de BB10 no es que haga predicciones en las que se puede pulsar, como Android y iOS, sino que muestra en tiempo real las palabras que cree que vas a usar (y lo hace con sorprendente tino) y lo único que hay que hacer es ir construyendo frases con palabras, no letra a letra. Quien sabe usar este teclado, sabe escribir muy muy rápido. Pero de nuevo dos chechenos (¿o eran eslovacos?) y yo no vamos a cambiar el mundo.

Otra función por la que enamorarse de este moribundo: el Time Shift de la cámara de BlackBerry. Esto es necesario en otros móviles. Voy a dejar que el vídeo hable por sí solo.

Solo este teclado ya supone una tremenda pérdida de identidad para la marca de los teléfonos con teclas, ¿pero qué otra cosa podían hacer? BB10 es un fracaso comercial que posiblemente va a hundir la empresa, sobre todo si no paran de despedir CEOs como quien come Phoskitos , pero eso no significa que sea un mal sistema operativo.

Todo lo contrario: parece ser esa estrella que brilla con más intensidad justo antes de extinguirse.