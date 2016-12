El cementerio virtual de las 'startups' que no dan señales de vida

En este mundo en el que vivimos, donde imperan las apariencias, las nuevas 'startups' tecnológicas intentan hacer todo el ruido posible nada más nacer para así atraer la atención de los inversores. A veces da igual que sus productos sean mejores o peores, la clave es tratar de venderlos como algo totalmente 'disruptivo' que les permita ir cerrando rondas y rondas de financiación. El desenlace de la historia es totalmente incierto y son muchas las compañías que, pese a contar con mucho dinero, no consiguen llegar a la orilla y deben borrarse del mapa disimuladamente, sin que nadie lo note.

Para evitar que esto ocurra y de paso contribuir a pinchar la burbuja que existe en torno a las 'startups' del mundo tecnológico, hay quien ha decidido poner medidas. Con algo de ironía y un poco de maldad, Caspar von Wrede ha lanzado DeathWatch, un proyecto sencillo a la par que efectivo con el que pretende dejar en evidencia a aquellas jóvenes empresas que, después de crear revuelo y llenar sus arcas, se propongan desaparecer de la noche a la mañana sin dejar rastro.

Con DeathWatch, lo tendrán algo más complicado para irse de rositas.

Esta web ha sido creada para tener controladas las cuentas de Twitter de decenas y decenas de 'startups' de distintos lugares del mundo. De hecho, podemos filtrar si queremos ver en qué situación se encuentran las empresas tecnológicas con base en Alemania, en Estados Unidos, Reino Unido o la India.

Si accedemos a la web, veremos que en ella aparecen los seguidores que tiene en Twitter cada firma, así como el día en que comenzaron su actividad en la red social del pájaro azul. Al final de la tarjeta de cada compañía, una luz de uno u otro color (verde, amarillo o rojo) y los días que han transcurrido desde la última vez que hubo actividad en esas cuentas. ¿Qué pretende con ello Caspar von Wrede? Sencillamente, controlar cuánto tiempo llevan sin tuitear.

“Por lo general, que una empresa deje de tuitear es una señal temprana de que está en problemas”, asegura el creador de este ingenioso barómetro para conocer el estado de las nuevas compañías tecnológicas. Así, según las reglas establecidas por Caspar von Wrede, las empresas que no han dado señales de vida en Twitter en los últimos 40 días están “mal” y se podría entender que hay gato encerrado. Para comprobarlo, los ‘bots’ que ha programado en Twitter escriben una mención a la cuenta de la empresa.

Una de sus últimas víctimas fue la firma estadounidense Fido Factor, que había desarrollado una app para iOS con la que los dueños de los perros podrían conocer en qué establecimientos se les permitía entrar con sus canes, todo gracias a las aportaciones de los propios usuarios que podían opinar sobre los restaurantes, pubs y otros lugares a los que habían ido con sus mascotas. No parece mala idea, ¿verdad? Pues la compañía, según DeathWatch, parece no haber prosperado.

Hey @fidofactor, please come back to life. Your last tweet was 40 days ago #startup — Deathwatch US (@deathwatch_us) enero 7, 2016

En el caso de que se superen esos 40 días, la situación entra en una segunda fase algo más peliaguda. Si no obtiene respuesta, el ‘bot’ de Twitter de DeathWatch continúa mandando menciones a la compañía para saber si aún sigue con vida. Si se superan los 180 días sin que la empresa utilice la red social, entonces Caspar von Wrede las da por muertas. Es más, si se supera ese tiempo, no tiene el más mínimo reparo en dejar claro que la compañía se ha ido al garete.

Empujado por la desidia que le provocaba saber cuándo una empresa surgía pero nunca saber en qué momento había tocado fondo, Caspar decidió crear DeathWatch. “Es muy difícil medir cuándo mueren las empresas, pero medir cuándo dejan de estar en Twitter es bastante buena métrica”, comentaba. Para tener constancia de las 'startups' que surgen, sigue los datos nuevos que se incorporan al catálogo de CrunchBase.

Eso sí, Caspar von Wrede aún tiene que ajustar su herramienta para evitar percances y situaciones como la que vivió con la compañía Gun.io. Después de 166 días de inactividad en su cuenta de Twitter y tras la mención de DeathWatch, los responsables de esta firma contestaron alegando que habían cambiado su cuenta en esa red social. El cazador fue cazado.

.@deathwatch_us we're just practicing our listening skills ;) — gun.io (@GUNdotIO) noviembre 19, 2015

No obstante, pese a esos pequeños ajustes, DeathWatch puede ser un método eficaz. De esta forma, ya no podrán salir indemnes los fundadores de aquellas 'startups' que, si bien no dudaron en lanzar las campanas al aire con cada ronda de financiación, intentaron escabullirse por la puerta de atrás cuando las cosas iban mal. Ahora quedarán retratados.