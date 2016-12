Cuatro tendencias tecnológicas de Silicon Valley que pronto podrían llegar a España

Qué duda cabe de que Silicon Valley es la incubadora de las tecnologías que cambiarán el mundo. Es allí donde nacen todas las tecnologías disruptivas y todos los proyectos tecnológicos que acaban cambiando nuestro entorno e instalándose en casi cada rincón del planeta. Y España no es una excepción.

A finales de 2013 hicimos una apuesta, apuntando tres tendencias tecnológicas del día a día en Silicon Valley que muy pronto llegarían en España. Acertamos dos de tres (fallamos -por ahora- con Instacart), ya que AirBnb y Uber son dos tendencias pujantes en nuestro país. La primera, porque ya es una de las formas de alquiler estacional más frecuentes; la segunda, porque casi sin aterrizar en España ya está en boca de todos.

Unos meses después, nos atrevemos a coger la bola de cristal y adivinar otras cuatro tendencias tecnológicas que -esperemos- muy pronto formarán parte de nuestro día a día en España. Estas son más futuristas que las anteriores, pero ojalá acertemos con alguna:

1.- Shopping express. Cuando nació el comercio electrónico, una de sus mayores pegas residía en que los tiempos de entrega de un pedido hacía que no mereciese la pena desechar la compra en la tienda física. Poco a poco los tiempos de espera se han ido reduciendo para que vayamos prefiriendo lo online, y el siguiente paso se ha dado hace poco: los ecommerce que te entregan tu compra en el mismo día.

El primero en atreverse con ello fue Amazon, que con su servicio Prime en Estados Unidos garantiza que algunos de sus productos pueden ser entregados en el mismo día. El que se ha sumado hace poco a esta competencia es Google Shopping Express, un servicio del gigante de Mountain View que se compromete a entregar tu pedido en apenas cuatro horas tras haber hecho el pago desde la web.

El valor añadido de esta iniciativa de Google reside en que no solo tiene a la venta 'cachibaches' tecnológicos, sino productos de todo tipo: alimentos no perecederos, productos de belleza, juguetes, accesorios para el hogar... El objetivo de Google es doble: por un lado, exprimir el comercio local y de proximidad (esta iniciativa solo está disponible en San Francisco y Nueva York); por otro, experimentar los modelos de negocio en torno a la logística (como lleva haciendo Amazon varios años).

2.- Outbox Mail y otros 'home deliverys' excéntricos. No nos engañemos: en Silicon Valley no todo el mundo nada en billetes de 100 dólares, pero es cierto que hay muchos ricos. Sobre todo muchos ricos jóvenes, sin apenas gastos y que no saben qué hacer con el dinero que cobran en sus empresas o que ganaron al vender su startup. Por eso San Francisco y toda la zona del valle está cada vez más llena de 'home deliverys' (servicios de entrega a domicilio) de lo más excéntricos.

Uno de nuestros favoritos es Outbox Mail (ahora reconvertido en Able) que, aunque no es un 'home delivery' como tal, hace un trabajo similar: Outbox Mail funciona exactamente igual que la bandeja de tu entrada de correo, pero de manera analógica. Desde la empresa se encargan de recoger todos los días el correo postal que llega a tu casa, almacenarlo y enviártelo digitalizado. Cuando lo ves, puedes pedir que te manden una de las carta de nuevo a casa, o que marquen como spam a un destinatario concreto (con lo que no volverán a avisarte de una carta suya), o que creen una carpeta especial solo para las cartas del banco, entre otras cosas.

Outbox Mail es solo un ejemplo de todos esos negocios basados en tu pereza, pero hay muchos más: la startup que te envía a casa los recambios de cuchillas, la que te lleva la marihuana...

3.- Kitchit. Cuando quieres comer algo especial en casa tienes dos opciones: pedir comida a domicilio o probar suerte cocinando tú. Sin embargo, si quieres una comida realmente exquisita, tendrás que salir de casa al restaurante de un gran chef. Pero, ¿qué te parecería que el chef fuese personalmente a tu casa a cocinar para ti o para tus invitados? Eso es lo que te ofrece Kitchit, una startup que ofrece experiencias culinarias que no son tan caras como en un principio te imaginarías. De hecho, puedes disfrutar de su gran variedad de menús a partir de 30 dólares por persona.

4.- Leap Motion. ¿Recuerdas aquella escena de 'Minority Report' en la que Tom Cruise manejaba diversos escenarios digitales con apenas un ligero movimiento de manos? Pues deja de soñar con ello porque ya hay una startup que hace cosas muy similares. Se trata de Leap Motion, una compañía que permite interactuar con escenarios digitales sin necesidad de que tu mano toque la pantalla.

Por el momento, la tecnología de Leap Motion está siendo desarrollada para la navegación por internet, la creación o incluso la interacción con los videojuegos o la TV.