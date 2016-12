El diccionario del emprendedor: 25 'palabros' que debes conocer si montas una startup

Sea moda o no, lo cierto es que el emprendimiento está en boca de todos. Nunca antes existía una potenciación tan grande de la creación de empresas como la que estamos viviendo ahora, y son muchas las personas que optan por tomar un camino emprendedor que nunca se habrían planteado.

Pero el sector está lleno de 'palabros' algo difíciles de comprender, y nos hemos propuesto que los conozcas. Si vas a montar una empresa, te interesará conocerlos:

1.- Startup. Es uno de los términos de moda para referirse a una empresa que acaba de nacer, sobre todo si es tecnológica. En realidad, una startup es una empresa creada recientemente, en sus primeros pasos de vida y con un potencial de crecimiento (y de destrucción) medianamente alto.

2.- Aceleradora. Seguro que has oído hablar de las incubadoras y aceleradoras, dos términos que a menudo se confunden. Una aceleradora te proporcionará un espacio físico de trabajo, pero, además, te proporcionará las herramientas para acelerar lo máximo posible el desarrollo de tu empresa mediante mentorización, ayuda con el modelo de negocio, presentación ante inversores...

3.- Incubadora. A diferencia de la aceleradora, una incubadora no tiene por qué ayudarte necesariamente a crecer de manera rápida. Muy grosso modo, la incubadora te proporcionará un espacio físico de trabajo a un precio generalmente reducido.

4.- Ronda de financiación. La ronda de financiación es lo que llevas a cabo cuando decides que tu empresa, al margen de que aún sea rentable o no, necesita un empujón financiero. Según la situación de tu compañía, acudirás a un business angel, a venture capital, a private equity..

5.- Seed capital. El seed capital es el capital semilla con el que constituyes tu empresa. Según el tipo de empresa que tengas y sus necesidades económicas, este capital puede proceder de los FFF´s, de pequeños inversores o de tu propio bolsillo y el de tus socios.

6.- Business angel. Uno de los términos que debes conocer si buscas financiación. El business angel es un inversor profesional que no te da una cantidad dinero enorme (su cantidad puede oscilar entre los 20.000 y 100.000 euros), pero que se implica en tu empresa y te echa un cable con el desarrollo, presentándote contactos... De un modo u otro, es un compañero de viaje. Se sitúa por encima de los FFF´s y el seed capital y por debajo de venture capital, private equity o family offices.

7.- Family offices. El family office es el fondo que ayuda a grandes familias adineradas a gestionar e invertir su patrimonio. Frente a los inversores conocidos por todos, los family offices mantienen un perfil mucho más discreto, pero con un movimiento de dinero mucho mayor. Tradicionalmente se han mantenido en sectores como el inmobiliario, pero cada vez se están acercando más a internet.

8.- FFF´s. Una de las figuras más divertidas. Los Friends, Family & Fools son aquellos amigos, familiares o simplemente locos que decicen invertir en tu empresa cuando tan solo es una idea en un papel. Serán tus primeros compañeros de viaje.

9.- Venture capital. En líneas muy generales (habría muchos matices que hacer), el venture capital es una pequeña subparte del private equity. Comparten el riesgo de las inversiones que llevan a cabo, ya que tienen unos altos porcentajes tanto de éxito como de fracaso. Por lo general, los fondos de venture capital invierten menos dinero que los de private equity, pero suelen diversificar más sus fondos y llevar a cabo más operaciones. Te vendrá bien cuando tu empresa lleve una trayectoria interesante y con mucho potencial, aunque a lo mejor aún no sea rentable.

10.- Coworking. Uno de los mejores métodos de trabajo actuales. Los centros de coworking son espacios físicos abiertos en los que varios emprendedores, cuyas startups no tienen por qué tener nada en común, comparten espacio de trabajo. No solo te ayudará a reducir tu presupuesto para oficinas, sino que, además, conocerás a muchos otros emprendedores que pueden ayudarte con el desarrollo de tu empresa y con el establecimiento de contactos y sinergias profesionales.

11.- Crowdfunding. Una de las palabras de moda, sin duda, y una de las tendencias más potentes de este año en todo el mundo. El crowdfunding es un tipo de financiación colectiva que, por lo general, se lleva a cabo ofreciendo recompensas físicas o virtuales a los mecenas. En caso de que las recompensas ofrecidas sean de acciones o retorno económico, estaremos hablando de equity crowdfunding.

12.- Business plan. Imagina que has desarrollado una tecnología portentosa que a diario usan miles de internautas. Vale, pero, ¿cómo piensas ganar dinero con ella? ¿Vas a cobrar a los usuarios? ¿Vas a poner publicidad? ¿Se la vas a vender a alguna empresa? Cuando vayas a pedir financiación, el business plan será lo primero que te pida tu posible inversor.

13.- Target. Cuando abres una empresa, ¿quiénes serán tus clientes? Si eres optimista dirás que cualquier ser sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, si lo que vendes dispositivos para transmitir información entre tu móvil y la TV, ¿le interesará a una señora de 60 años? Antes de lanzarte, intenta centrar muy bien quié tipo de personas constituyen tu nicho de mercado.

14.- Elevator pitch. Una de las prácticas más curiosas (y circenses, todo hay que decirlo) del emprendimiento ¿Sabrías explicar en qué consiste tu empresa en el tiempo que dura un trayecto en ascensor? Pues deberías, porque es posible que tu potencial cliente o inversor solo te conceda esos segundos.

15.- Break even. El break even o punto de equilibrio es el momento en el que las pérdidas de tu empresa igualan a sus ingresos. Si empezaste perdiendo dinero a causa de una inversión, el break even marca el momento en el que tus ingresos alcanzan a tus gastos y tu compañía inicia el camino de la rentabilidad.

16.- Seed stage. De las cinco fases de una empresa, esta es la primera. La seed stage es el momento de constitución y nacimiento de tu compañía, así como de los primeros desarrollos.

17.- Early stage. La segunda de las cinco fases de una compañía. Una vez constituida, la early stage es la fase en la que tu empresa echa a andar, lanza su producto, evalúa su modelo de negocio, observa la repercusión... Se trata de una fase aún muy inicial.

18.- Growth stage. La tercera de las cinco fases de una compañía. Se refiere al momento en que tu compañía ya parece haber demostrado una viabilidad y se ha hecho con un hueco en el mercado. Es entonces el momento de crecer: haz una ronda de financiación para aumentar tu equipo, invertir más en publicidad, aumentar tus ventas...

19.- Expansion stage. La cuarta de las cinco fases de una empresa ¿Tu startup ya ha demostrado ser un referente en tu país? Ha llegado el momento de expandirte a otros países o de exportar tu modelo a otros sectores. Para ello, por lo general, tendrás que hacer una ronda de financiación medianamente grande.

20.- Exit. La quinta y última fase de una empresa en crecimiento. Ya has demostrado que eres una empresa rentable y tu negocio no para de crecer. Y si aún no es así, alguien cree que lo será, con lo que sacará su chequera, te escribirá una cifra más o menos millonaria y se quedará con tu compañía ¡Enhorabuena, acabas de vender tu startup!

21.- Failure. El término failure no se refiere al error en general, sino también al fracaso de que tu empresa no haya salido adelante y tenga que cerrar. En los entornos empresariales es muy frecuente hablar sobre los errores no para penalizarlos, sino para analizar qué provecho y aprendizaje se puede sacar de ellos. En Silicon Valley, por ejemplo, incluso existe el Failure Day.

22.- Networking. Un comercial de los de toda la vida te diría que el networking es “ir a un evento a ponerte morado de beber, comer y, ya de paso, intentar vender algo”. Y quizá no se equivoque mucho, pero, en general, el networking se refiere a las relaciones profesionales que haces en ambientes más distendidos. Suelen llevarse a cabo en distintos tipos de eventos, donde mucha gente aprovecha los pasillos o el descanso del café para conocerse, establecer relación y, quién sabe, quizá hacer negocios. Te puede venir bien si estás empezando y quieres darte a conocer o establecer conversación con alguien que te interese profesionalmente.

23.- Lean startup. El lean startup o emprendimiento ultraligero se refiere a un modo de emprender según el cual lo que importa no es el lanzamiento de un producto final, sino llevar a cabo una serie de experimentos de prueba y error para testear al mercado y poder ir haciendo cambios. Lo bueno de este método es que es muy rápido y te permitirá pegar todos los volantazos que necesites.

24.- Private equity. El private equity es uno de los escalones más altos del capital riesgo. Lo componen grandes fondos de inversión que invierten en una empresa con alto potencial o incluso la compran. Las operaciones de private equity nunca suelen estar por debajo del millón de euros. Si eres emprendedor, te interesará acudir a un fondo de private equity en caso de que tu empresa esté totalmente consolidada, facturando varios millones al año y te estés planteando, por ejemplo, una internacionalización.

25.- Producto mínimo viable. En línea con el lean startup, el producto mínimo viable (PMV) es esa versión beta que sacas de tu producto. En vez de trabajar durante años en un producto, el PMV te permitirá sacar algo cuantes antes para que tu mercado lo valore, te dé algo de feedback y veas si tienes que hacer algún tipo de cambio antes de seguir adelante.