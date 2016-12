Diez años de Facebook

La historia de Facebook es la historia del sueño americano de un nuevo siglo. De un pequeño proyecto sin grandes expectativas a ser una empresa que genera millones de dólares al año. El 4 de febrero, Facebook cumple diez años de vida, reconvirtiendo internet y convirtiéndose en una de las webs donde todo el mundo puede comunicarse con su familia, amigos, allegados o simplemente compartir información al mundo.

Facebook nació de una idea de Mark Zuckerberg, que desarrolló en un cuarto que compartía en Harvard con sus compañeros Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes.

Facemash fue la incubadora de Facebook, un proyecto creado a las 3 de la madrugada tras una mala cita. Zuckerberg, borracho, descargó todas las fotos de nueve residencias para estudiantes y las puso comparándolas con animales. El sitio se hizo tan viral que Harvard obligó a Zuckerberg a borrarlo y disculparse.

Pero esto dio la idea para crear thefacebook.com, una web que permitiría registrarse solo a los estudiantes de Harvard mediante un sistema sencillo: el alta sólo era posible con un correo de la universidad. Poco a poco se fue pasando la voz y se permitió el acceso desde universidades de EEUU y de Canadá, y creció como plataforma que permitía comunicarse entre estudiantes.

La clave de Facebook en sus primeros años fue simplemente exportar esa idea de privilegio que tienen algunos clubs, el elitismo de poder estar en una web que otras personas no pueden acceder, creando una sensación de falso poder, de club privado. No fue hasta septiembre de 2006 cuando Facebook estuvo abierto a todo el mundo que no tuviese una cuenta de correo de una universidad aceptada.

Desde entonces hasta ahora muchas cosas han pasado con Facebook, pero lo más destacable es que gracias a esta red social, que básicamente ha asentado las bases de qué es una red social, se ha convertido en un estandarte en contra de la privacidad. No es que Facebook promueva abiertamente una acción de antiprivacidad personal, si no que estableció una exposición personal inédita hasta el momento, ya que durante mucho tiempo todo estaba abierto a todo el mundo y lo que publicabas no podía “ocultarse”, ya fuesen mensajes en tu muro o a otras personas, fotos, o incluso vídeos.

La facilidad de uso y las ganas de millones de personas por compartir sus vidas ha acabado provocando que Facebook se convierta en el sitio número uno para publicar fotos, con una estimación de 100.000 millones de fotos lanzadas en 2011, y se estima que en enero de 2014 la cifra fácilmente se habría podido multiplicar por dos gracias al crecimiento de usuarios y la compra de Instagram.

Los diez años de Facebook también significan una nueva generación de internet, la idea de que nadie tiene que estar solo y que puede contactar con alguien, esté donde esté. Claro, esto ha provocado decenas de copias por parte de servicios que se basan en el compartir historias personales. En cualquier caso, Facebook no fue tampoco la primera red social, pero sí la de mayor éxito en la historia de internet.

De la ingenua Facebook que tenía unas decenas o incluso cientos de trabajadores, ya queda poco. Con 47 oficinas por todo el mundo y más de 3.500 empleados, en la compañía hoy en día intentan contratar a todas las personas con mayor talento en su área de experiencia, sin importar localización.

El crecimiento de Facebook acabó llevando inevitablemente a una salida a Bolsa en 2012. Un 18 de mayo de 2012 la empresa empezó a vender participaciones en NASDAQ bajo el nombre de Fb. Esto provocó que por fin tuviese una valoración global de lo que vale: calculada en unos 104.000 millones de dólares, se trató de una de las más altas en el mundo de la tecnología.

La salida a Bolsa convirtió a Zuckerberg y a sus socios en millonarios, y aunque técnicamente no ha tenido impacto en los usuarios, Facebook es una gran empresa, una multinacional en toda regla.

De crear una red para conectar estudiantes en su universidad a multimillonario en diez años. Así es el nuevo sueño americano hecho realidad.