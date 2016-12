Los editores aún dudan de cuál es el precio idóneo de un e-book

“¿Tú crees que por bajar mucho el precio de un e-book se vendería más? Creo que no. Ahora mismo, hay una crisis de ventas en papel y en digital no existe mercado. La gente ha dejado de leer a favor de otros entretenimientos”, afirma Claudio López, director editorial de Penguin Random House.

El debate, no por viejo y antiguo, deja de ser recurrente. Los lectores se siguen quejando de que los e-books son caros, lo que alienta las descargas no autorizadas; y los editores se defienden con el lema de “más no los podemos abaratar”, porque -dicen- todos, incluido el autor, pierde.

“El precio medio de los e-books es de 6,5 euros, un precio que no es caro, y que beneficia más al lector que al editor. Es un nivel que está muy por debajo de los 9,99 euros o `precio recomendado´ por Amazon”, añade Roger Domingo, director editorial de Ediciones Profesionales y de Empresa del grupo Planeta.

Así, los editores consultados –a cara descubierta o bajo la manta del anonimato- que se han citado en el II Congreso del Libro Electrónico, de Barbastro (Huesca), explican que muchas editoriales están bajando los precios digitales para captar demanda, pero asumiendo el riesgo de pérdidas. Y la demanda sigue sin responderles.

Cuando un libro electrónico baja del ‘9,99 de Amazon’, el editor y el autor pierden. Pero asumían esos números rojos gracias a que se tapaba con el beneficio de las ventas del papel. Ahora, con un desplome de facturación de más del 40% en librerías, la coyuntura cambia.

“Si bajas los precios, esto no significa que el e-book se venda más. Es cierto que muchas editoriales siguen con precios altos; y los 6,5 euros de media se dan porque se han hundido los precios gracias que muchos autores que se autopublican los venden baratos o porque algunos editores los abaratan imputándolos al papel”, confirma Roger Domingo.

“Los precios de los e-books son los que pueden ser. Deberían ser baratos, pero no pueden serlo, porque están sujetos a un IVA del 21% y las ventas de papel son las que son. Intuyo que podremos realizar rebajas u ofertas especiales en momentos concretos y poco más”, apostilla Claudio López.

En definitiva, los editores siguen sin dar con la fórmula matemática para que los lectores apuesten por el contenido digital ante la sangría de ventas en el formato impreso. Y el precio, como variable de la ecuación, también genera muchas dudas.