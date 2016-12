El emprendedor más honrado del mundo: rechazó el dinero de sus inversores porque su ‘startup’ iba a fracasar

En octubre de 2015, Tim Romero, músico frustrado y fundador de varias empresas, comenzó a trabajar en la creación de ContractBeast, una plataforma con la que pretendía gestionar todo el proceso de realización de cualquier contrato y que avisaría a sus futuros usuarios cuando se acercara la fecha de finalización o de renovación automática, además de ofrecerles otro tipo de facilidades

“Dejé mi trabajo en enero para poder dedicarle todo mi tiempo a la nueva compañía, le metía más de 70 horas semanales”, comenta en declaraciones a TecnoXplora. Lanzaron la versión beta en marzo y todo parecía funcionar perfectamente: según sus datos, un 35% de los usuarios continuaba utilizando el sistema al menos tres veces por semana tras haber completado el registro. Aún necesitaban pulir detalles y escuchar las peticiones de esos primeros interesados, pero en general les felicitaban porque su plataforma les ahorraría tiempo y dinero en el futuro.

“El equipo estaba emocionado, los inversores también, pero había algo que no iba bien”, confiesa Romero. A pesar de todas las felicitaciones de los usuarios y de su declaración de intenciones de usar el producto, lo cierto es que no estaban gestionando todos sus contratos a través de la plataforma, y este emprendedor no era capaz de entender por qué.

“Me pasé las dos semanas antes del cierre visitando a nuestros usuarios beta, viéndolos trabajar y escuchándoles explicar cómo planeaban usar nuestro producto. No podía dormir, me decían que les encantaba y que se iban a convertir en habituales... pero no sucedía y no conseguía descubrir un motivo”.

Una mañana, analizando compulsivamente los datos de uso, Romero se dio cuenta de que ContractBeast era capaz de ofrecer ganancias debido a su exactitud y su eficacia, pero esos beneficios sólo llegaban pasados unos meses, no eran inmediatos.

“Estaba enfrentándome a la naturaleza humana y perdiendo. Todo el mundo promete que comerá bien y hará ejercicio, pero la mayoría no lo hace. Todo el mundo dice que gastará menos dinero para tener más estabilidad económica, y tampoco. Y nuestros usuarios nos decían que usarían ContractBeast para conseguir beneficios a largo plazo, pero la mayoría no lo estaba haciendo”, se lamenta el emprendedor.

Así que Romero hizo lo que se supone que ningún emprendedor debe hacer: se rindió. Este emprendedor con residencia en Japón sorprendió a amigos, trabajadores y futuros accionistas cuando decidió cerrar la ‘startup’ antes de lanzar la versión definitiva, rechazando el medio millón de dólares (unos 450.000 euros) que iba a recibir de los inversores.

“Justo antes de recibir el dinero de los inversores, con compromisos por un valor de más de medio millón de dólares, con alabanzas de los usuarios y con un buen equipo, decidí echar la persiana. El equipo iba a dejar sus trabajos para dedicarse a tiempo completo a la empresa y yo sabía que teníamos problemas que no podíamos solucionar”, recuerda.

No fue una decisión fácil. Romero cree que podrían haber sobrevivido más de un año con el dinero de los inversores antes de lanzarse a otra ronda de financiación que le habría permitido seguir trabajando un poco más. Pero, al final, probablemente en dos o tres años, habrían tenido que cerrar. Los problemas que le mostraban las estadísticas de la versión beta no iban a cambiar: dependían de unos usuarios que no se comprometían con la plataforma porque no genera un efecto inmediato.

Sus tres inversores principales, aquellos que iban a aportar un mayor capital, tuvieron reacciones muy diferentes. “El primero se quedó callado durante tres segundos y me dijo ‘Tim, nunca he escuchado que nadie más haya hecho esto. Cuando estés trabajando en otro proyecto que creas que va a funcionar dímelo y pondré dinero’. El segundo se enfadó, porque me había presentado a otros inversores y dijo que le hacía quedar mal, aunque unos días después me dijo que estaba de acuerdo con mi decisión. El tercero debatió conmigo sobre todos los problemas y al final de la conversación también creyó era la mejor opción”.

El equipo también se sorprendió mucho. Listos para dejar sus trabajos y dedicarse a tiempo completo a la empresa, esperaban que el dinero llegara en unos días. “Y de repente yo termino con el proyecto”, explica.

“Es complicado terminar con algo en lo que llevas tanto tiempo trabajando, y en Japón es aún peor. El equipo pensó que estaba siendo egoísta y que estaba decidiendo por ellos, porque tienen una manera increíble de trabajar en equipo. Pero después de una semana y de haberlo pensado me dijeron que tenía razón, no había manera de resolver los problemas de ContractBeast y eso haría que no terminara de arrancar. Y ellos también lo sabían”, comenta.

“Puede que si hubiera sido mi primera ‘startup’ y tuviera 22 años, las cosas hubieran sido diferentes y que me hubiera lanzado a coger el dinero”, se plantea el emprendedor. Según Romero, existe una creencia en la cultura ‘startup’ que lleva a los emprendedores a comportarse de forma confiada permanentemente, siempre en la cima, siempre capaces de resolver cualquier problema y seguros de su éxito. “Y si hay dinero, tienes que cogerlo”, apunta.

“Creo que por eso la gente se lanza a proyectos que no van a funcionar, puede que de forma honesta, convenciéndose a sí mismos de que al final serán capaces de resolverlo aunque no sepan cómo. Quizá lo hacen por la experiencia. O quizá solamente están tomando una mala decisión”, concluye.