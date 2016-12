Este año los cabreados serán los mensajeros: llegan 'los Uber de los paquetes'

Desde que llegó esto que estamos llamando 'economía colaborativa' hay mucha gente contenta, pero otra tanta cabreada. Porque algunas aplicaciones te permiten ahorrar o incluso ganarte un dinerín extra, sí, pero para que tú ganes dinero, otro tiene que perderlo.

Los casos más evidentes son el de los taxistas con Uber o el de los hoteles con Airbnb, pero hay más. Al final algunos sectores, sobre todo los menos cualificados, ven peligrar su modelo de negocio con la popularización de estos servicios.

Llegan Bringhand, Shyp... y Uber

Un sector que este año va a dar mucho que hablar es el de los transportes de paquetes. Y uno de los motivos de su cabreo se llama Bringhand, una aplicación alemana que pretende permitir que, a partir de ahora, la mayoría de los envíos de paquetes no se haga a través de transportistas profesionales, sino gracias a los usuarios aislados.

Bringhand funciona de la siguiente forma: si quieres enviar un paquete, basta con que entres en la web y expongas tu caso brevemente. Si se da la casualidad de que hay otra persona que está haciendo un viaje y la ruta le coincide, será esa persona la que te ofrezca encargarse de recoger tu paquete y entregárselo en mano a tu destinatario, con el consiguiente ahorro por tu parte e ingreso de un dinero extra por la suya.

Al final, Bringhand es una especie de Blablacar. Así como ese servicio pone en contacto a pasajeros y a conductores que tienen que hacer un viaje determinado, Bringhand pretende que los conductores aprovechen su viaje para transportar el paquete de otra persona. Y si ya rizamos el rizo, ¿te imaginas que tuvieses que hacer un viaje y usases Blablacar para compartir los gastos y Bringhand para, además, llevar un paquete?

Shyp: tu paquete en 20 minutos

Otra alternativa disponible es Shyp, una startup por ahora solo disponible en Estados Unidos y de la que ya hemos hablado por aquí. El verdadero valor añadido de Shyp es su rapidez de actuación: si encuentras transportista, tu paquete puede ser recogido en apenas 20 minutos. Una ventaja muy difícil de igualar, la verdad.

A diferencia de Bringhand, los transportistas de Shyp no son conductores a los que les pilla de paso tu trayecto, sino personas aisladas que, de manera semiprofesional, hacen el viaje de manera expresa para la entrega del paquete. Eso sí, si estás pensando en usar Shyp para algo fuera de la ley detente: el conductor en cuestión está habilitado para abrir tu paquete si sospecha que puede haber algo ilegal dentro de él.

Incluso Uber se apunta a la mensajería

Pero no son los únicos ejemplos. Si trabajas en el sector de la mensajería y estás medianamente tranquilo por el hecho de que Bringhand y Shyp aún no sean demasiado conocidos, deberías empezar a preocuparte: Uber también está haciendo este tipo de servicios.

Efectivamente. La aplicación más odiada por los taxistas de medio mundo considera que su modelo no solo es válido para el transporte de pasajeros, de modo que en 2014 empezó a ofrecer en Estados Unidos el servicio de mensajería. Por ahora está orientada no a la mensajería tradicional, sino a los 'recados' informales: hacerte una pequeña compra, comprarte bebida... ese tipo de cosas que has olvidado y que te vendrían muy bien en un momento dado.

No obstante, conociendo a Uber, no cabe duda: el servicio de recogida y entrega de paquetes llegará. Y lo hará más pronto que tarde.