El fundador de Whatsapp se forra (aún más) con la venta de sus acciones de Facebook

Hace aproximadamente un año y medio ya se convirtió, de la noche a la mañana, en un tipo literalmente millonario.

Nos referimos al fundador de Whatsapp, Jan Koum, quien en febrero de 2014 se deshizo de Whatsapp al vendérselo a Facebook por 14.000 millones de euros en una de las operaciones más espectaculares de la industria tecnológica en los últimos años.

Sin embargo, parece que la millonaria e indeterminada (pero seguro asombrosa) cantidad de dinero que se embolsó con la venta de Whatsapp no han apagado las ganas (o al menos la curiosidad) de este emprendedor ruso de ganar algo más de dinero.

247 millones por 2,5 millones de acciones

Y es que parte de la venta se fraguó en acciones de Facebook, y ahora Koum se ha deshecho de una parte de ellas. Una operación financiera que ha hecho que este emprendedor de Kiev se haya embolsado nada menos que 247 millones de dólares.

La venta, que se fraguó hace pocas semanas, llevó al fundador de Whatsapp a deshacerse de casi 2,5 millones de acciones de la red social, cuyas participaciones vendió en diversas operaciones de venta con nuevos accionistas.

¡Sólo ha vendido un 4%!

Sin embargo, ¿te pensabas que con ello Jan Koum había desaparecido de Facebook? Nada más lejos de la realidad. Y es que, en realidad, el emprendedor apenas ha vendido... ¡un 4% de todas las acciones que tiene!

De hecho, según Recode, la venta no ha tenido por qué inmutar absolutamente a nadie en el mundo tecnológico, ya que no parece representar ningún tipo de espantada. Y es que al fundador de Whatsapp aún le quedan muchísimas acciones que, según el propio medio, alcanzarían un valor de (agárrate) nada menos que 7 billones de dólares, con lo que la operación de los 247 millones no parece representar apenas nada. Como el que vende un teclado de segunda mano a través de eBay, vaya.

Andreessen ya vendió por 160 millones

En cualquier caso, la venta efectuada por Jan Koum no es la única que se ha experimentado en Facebook, ni muchísimo menos. Y es que a finales de 2014 fue Marc Andreessen el que repitió una operación similar por la que se embolsó nada menos que 160 millones de dólares, una cifra tampoco desdeñable.

El caso de Andreessen fue radicalmente distinto del de Koum, no obstante, ya que este inversor se deshizo del 73% de todas sus acciones de Facebook, un porcentaje que sí es más que significativo. Koum, sin embargo, aún tiene margen de sobra para seguir 'jugando' a las ventas y al intercambio de cromos.