Los 40 nombres que todo emprendedor debería conocer si necesita dinero

Si tienes una startup y necesitas pasta, he aquí una ayuda: un completo listado de fondos de inversión españoles.

Porque tener una idea es importante, y saber ejecutarla aún mejor, pero toda buena idea y toda buena ejecución necesitan siempre de un tercer e inexcusable elemento: la financiación necesaria para llevarla a cabo. Y con ese dinero tendrás que ir pagando el desarrollo, al equipo que forma la empresa, aguantando con financiación hasta que llegue la rentabilidad...

40 fondos de inversión españoles

Y para ayudar a todos aquellos emprendedores que no saben dónde buscar ese dinero si están empezando o empezaron hace tiempo y ahora se están consolidando, hay dos 'actores' que han movido ficha para facilitarles el trabajo.

Por un lado, la Fundación José Manuel Entrecanales, que constituye uno de los fondos de inversión en startups más activos de nuestro país. Por otro, Startupxplore, una plataforma de coinversión online que permite a los inversores incipientes o neófitos comenzar a invertir su dinero junto a los mejores fondos del país en startups españolas.

Entre ambos (la FJME ha hecho el listado y Startuxplore el diseño) han elaborado la siguiente infografía, que recoge más de 40 fondos de inversión españoles que actualmente invierten en startups:

¿Qué fondo necesitas?

Lo bueno del listado no (sólo) es la cantidad de potenciales inversores a los que puede aspirar tu startup, sino que además los ordena según el momento en el que puedes acudir a ellos. Pese a la amplia existencia de fases, todas pueden resumirse, básicamente, en tres niveles de inversión para tu proyecto:

1.- Inicio/idea. Este estadio es para cuando tienes una idea pero ni siquiera has empezado a desarrollarla o su nivel de desarrollo está aún en fase beta. En este caso quizá te sea más complicado encontrar dinero, ya que deberás buscar a un inversor que no sólo crea en tu idea, sino que además considere que tú eres la persona idónea para llevarla a cabo y que la ejecución va a ser la esperada por todos.

2.- Semilla/desarrollo. Seguimos en estadios medianamente iniciales. La fase semilla es aquella en la que tu startup ya ha conseguido cierta visibilidad, usuarios, quizá incluso ingresos... pero todavía pierdes dinero. En ese caso, necesitarás a un inversor que sea capaz de analizar tus métricas actuales y crea que, con ese progreso, puedes alcanza el éxito más absoluto con ese proyecto que tantas horas de vida te está robando.

3.- Crecimiento/expansión. ¡Enhorabuena, tienes una startup rentable! Además, por lo que parece, la cosa no acaba aquí, sino que pareces haber demostrado que tu proyecto aún puede crecer mucho más e incluso expandirse a otros países y mercados. En este caso será algo más fácil: si has hecho las cosas como debías y no se te ha ido demasiado la olla con las previsiones a futuro, los inversores se pelearán por ti.