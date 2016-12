¿Te pareció caro que Facebook pagara 1.000 millones por Instagram? Ahora vale 35.000

Día 9 de abril de 2012. El mundo de la tecnología y las redes sociales se queda ojiplático con el anuncio que acaba de saltar: Facebook compra Instagram. Y no por cuatro duros, precisamente: nada menos que 1.000 millones de dólares (unos 760 millones de euros).

Si eres de mala memoria, quizá no recuerdes demasiado aquella fecha ni aquellas cifras, sobre todo si las comparamos con los 23.000 millones (19.000 en efectivo más acciones) que dos años después la red social de Mark Zuckerberg pagó por WhatsApp. No obstante, la compra de Instagram fue un notición. No solo por su relevancia, sino por el hecho de que Zuckerberg pagase tamaña cantidad por una compañía de seis empleados que no había facturado un solo euro.

En su momento hubo debate: ¿puede valer realmente Instagram 1.000 millones de dólares? ¿No se le habrá ido la olla un poco a Facebook? Vale, Instagram le está comiendo la tostada con el tema de compartir fotos, pero, ¿de verdad vale tanto o estamos ante una burbuja?

Pues si aquella cifra te pareció escandalosa, prepárate: recientemente, la consultora de negocio Citigroup ha decidido valorar a Instagram en nada menos que 35.000 millones de dólares, 35 veces lo que pagó Facebook por ella. Una valoración medianamente subjetiva, evidentemente, ya que depende de los criterios de valoración de Citigroup, pero que, sin duda, da buena cuenta del aceleradísimo ritmo al que ha crecido esta red social.

Lo que está claro es que esta consultora siempre ha tenido predilección por Instagram. Y es que, tras su compra en 2012, ya la valoró en 19.000 millones, con lo que los 1.000 millones pagados por Zuckerberg casi parecían calderilla.

Las claves del éxito: Facebook, Android y la sencillez

Al margen de las cifras exactas (que nos tienen que importar lo justo), lo que es innegable es el absoluto y devastador éxito de Instagram como red social. Pero, ¿en qué se basa su éxito? A nuestro juicio, en tres ingredientes complicados de conseguir, pero que, combinados, hacen la receta perfecta para hacerse millonario y conseguir que el negocio siga creciendo.

En primer lugar, su sencillez. Porque no nos engañemos: aunque no facturase un duro, Instagram ya era un éxito absoluto antes de que pasase Facebook por allí. Y es curioso, porque, si ya había redes sociales mucho más completas que ya te dejaban subir fotos, ¿por qué habría de triunfar algo como Instagram? Básicamente, por su sencillez y por sus famosos filtros, que consiguen que tu foto cutre del móvil parezca un premio nacional de fotografía.

En segundo lugar, evidentemente, su adquisición por parte de Facebook. Al final, ambas se necesitaban: Instagram necesitaba ampliar aún más su comunidad, mientras que Facebook estaba desesperada sospechando el posible éxodo de usuarios más encandilados por Instagram. Así pues, compró la red social e integró sus fotos dentro de su red... y de su propio servidor. Algo que no gustó demasiado a sus usuarios, pero, aun con eso, no paró de crecer.

En tercer y último lugar, su vocación multiplataforma. Instagram nació como una aplicación para iPhone, y lo cierto es que tardó bastante en llegar a Android. Pero, una vez en Android, su éxito no pudo sino multiplicarse y popularizarla aún más.

Sí, vale, todo esto es muy bonito, pero, ¿se puede saber cuándo se va a atrever Instagram a monetizar su éxito? La pregunta tiene una respuesta clara si nos ponemos a pensar que, como decíamos antes, las fotos de Instagram ya se muestra en Facebook y, por tanto, ya se rodean de publicidad dentro de esta red social.

Pero, ¿y dentro del propio portal de Instagram? Ahí ya hay más dudas, ya que los experimentos realizados no han sido muy bien encajados por la comunidad, precisamente. Aún recordamos, de hecho, el mosqueo con la aparición del primer anuncio en Instagram.