Los pecados capitales de Apple

Apple es una de las compañías más importantes de la historia, y no únicamente en el sector tecnológico. Crearon, como poco, un mercado prácticamente de la nada (el de las tabletas, por mucho que existiesen antes que el iPad) y revolucionaron otros (ordenadores personales, reproductores de música, teléfonos inteligentes...). En cierta medida, cambiaron el mundo. Y eso por no hablar de las apps, o el concepto de smartphone con pantalla táctil.

Dicho esto, vamos a meterles caña.

La firma de la manzana estuvo durante mucho tiempo ligada a Steve Jobs y fue exitosa gracias a él. Sin embargo, también heredó algunos de sus peores rasgos. Apple, como Jobs, es más cabezona que un tertuliano con la Wikipedia abierta.

Esto ha hecho que en ocasiones la compañía se haya empeñado en ir contra el mercado. El ejemplo más claro en los últimos tiempos fue el de las pantallas. Para Jobs, con 3,5 pulgadas había espacio de sobra para lanzar pájaros, leer Twitter o meter filtros a las fotos. El resto del mundo, ante la duda elegía la más pantalluda. Finalmente Apple tuvo que seguir la tendencia y adaptarse a un terreno cada vez más 'phablet', primero con los iPhone 5 y 5s y después con 6 y 6 Plus.

Solucionado el factor pantalla la nueva batalla de Apple contra todos parece que será la del almacenamiento, si bien ya hay rumores que apuntan a que podría resolverse con el próximo teléfono.

Cada vez hay más fabricantes que parten de los 32 GB de memoria y, además, incorporan algún tipo de servicio gratuito en la nube con entre 15 y 100 GB adicionales. Apple, a su bola, aún está en los 16 GB y 5 virtuales... que se comparten entre todos los dispositivos asociados a una misma cuenta.

Su última obsesión son los cables y ahí no parece que vayan a escuchar a nadie: el futuro será USB Type-C, lo saben, y les da igual que aún no estemos preparados para ello.

La empresa también ha sido bastante criticada por la cantidad de 'crapware' que incluye en sus terminales. Las aplicaciones preinstaladas son molestas de por sí, pero cuando encima no se pueden eliminar, la ofensa es mayor. ¿Sabes esa carpeta con la aplicación de la Bolsa, de salud, el reproductor de música y Passbook? No eres el único que la tiene lo más lejos posible. No son inútiles y hay quien les saca partido, claro; lo malo es que quien no lo hace no puede deshacerse de ellas.

Por último, y esto tal vez sea lo más grave, está esa molesta costumbre de ningunear a los usuarios de otras plataformas. De nuevo, tiene toda la lógica del mundo (es más sencillo desarrollar para un ecosistema que controlas, por no hablar de que así es mucho más atractivo para potenciales nuevos clientes). Sin embargo, la realidad es que de este modo cierra las puertas a servicios como Apple Music, que no estará en Android hasta otoño.

Ahora bien, no parece que las cosas vayan a cambiar. Apple, pese a quien pese, es la mejor en lo que hace y hasta cuando mete la pata lo hace a lo grande y con estilo. ¿Que se marca un Apple Maps? No pasa nada: pide perdón y continúa a su bola. Ya llegará el nuevo iPhone.