RedHat, la empresa que gana 2.000 millones de dólares haciendo software libre

Dentro del mundo de los que no son demasiado expertos en informática hay una confusión que se produce muy a menudo (y más en España, debido a la traducción): pensar que el término 'software libre' equivale a 'software gratis'.

Y no, en absoluto significa o tiene por qué significar eso, ya que un software puede ser libre, pero de pago. De todos modos, estaríamos mintiendo si dijéramos que, por lo general, los negocios construidos en torno a los servicios de software libre son millonarios. No, la mayor parte de las veces no lo son.

Sin embargo, a menudo surgen excepciones que confirman la regla, y RedHat es una de ellas. Y es que la compañía, que en su momento creó y desarrolló su propia distribución de Linux, acaba de anunciar que en 2015 tuvo un beneficio neto de nada menos que 2.000 millones de dólares gracias a su modelo de negocio.

Pero, ¿cómo gana dinero RedHat si cualquier persona con los conocimientos técnicos suficientes puede acceder a su software y 'llevárselo'? En realidad lo hace como cualquier otra misma empresa que lleve a cabo su misma actividad: RedHat comercializa su producto con unos precios muy normalitos, pero la mayoría de sus clientes compran ese pack precisamente para poder acceder al servicio de soporte que ofrece la compañía y que, en realidad, es su gran valor añadido en todo este asunto.

Además, la compañía también imparte cursos de formación, con lo que sabe aprovechar las distintas oportunidades de negocio que pueden surgir de manera lateral al ofrecimiento sin más de todo su software.

La Casa Blanca, entre sus clientes

¿Pensabas que los clientes de una distribución de Linux sería cuatro chavalitos frikis? Pues te equivocas. De hecho, RedHat seguramente tenga uno de los clientes más codiciados por cualquier empresa de esta rama: nada más y nada menos que a la Casa Blanca, que confía casi toda su gestión y seguridad informática a la distribución de software libre desarrollada por el equipo de ingenieros de RedHat.

Pero no es la única: HP, Adobe, IBM, Bayer o incluso la Bolsa Mexicana de Valores son, a día de hoy, fieles clientes de RedHat y de todos los productos que la compañía tecnológica lanza.

Las cifras de negocio de RedHat no sólo son desde el punto de vista del volumen cuantitativo, sino también desde el análisis cualitativo y de progresión. Y es que, según la documentación fiscal que ha presentado, no sólo se trata de que RedHat haya conseguido un beneficio neto de 2.000 millones de dólares, sino que además está llevando a cabo un crecimiento de nada menos que el 15% cada año.

Veremos si a RedHat le siguen saliendo las cuentas. Y, con suerte, quizá pronto veamos a otra que la imite en los métodos de negocio y también tenga éxito.